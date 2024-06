IntensaMente 2, el filme más taquillero del fin de semana

Las ansiedades cinematográficas de verano de Hollywood dieron paso a la alegría el fin de semana con el estreno masivo de "Inside Out 2" de Disney y Pixar. La secuela animada recaudó 155 millones de dólares en ventas de entradas en 4.440 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios del domingo.

No sólo es el segundo fin de semana de estreno con mayor recaudación en los casi 29 años de Pixar haciendo películas y el segundo estreno animado más grande de la historia (sólo detrás del lanzamiento de "Incredibles 2", que debutó recaudando 182,7 millones de dólares en 2018); también es el mayor estreno de 2024, en que ninguna película debutó por encima de los 100 millones de dólares.

Con un estimado de 140 millones de dólares en ingresos a nivel internacional, "Inside Out 2" tuvo un debut mundial asombroso y récord: 295 millones de dólares.

El éxito es significativo para Pixar y marca un muy necesario regreso para un estudio que ha tenido una serie de lanzamientos decepcionantes, incluido "Elemental", que finalmente se convirtió en un éxito, y "Lightyear", que no lo fue.

También es de vital importancia para el ecosistema de Hollywood y la salud de la exhibición en salas, que había tenido un déficit del 26% antes de este fin de semana. "Inside Out 2" marca el mayor estreno desde que "Barbie" amasó 162 millones de dólares el fin de semana de su estreno en julio pasado.

Se estima que la producción de "Inside Out 2" costó alrededor de 200 millones de dólares, lo que no incluye los millones gastados en marketing. Al comenzar el fin de semana, se esperaba un debut en el rango de los 90 millones de dólares, lo que habría estado a la par del primer fin de semana de "Inside Out" en junio de 2019.

El segundo lugar fue para "Bad Boys: Ride or Die" de Sony, ahora en su segundo fin de semana con 33 millones de dólares, sólo un 42% menos que en su estreno.

En sólo 12 días, ya ha ganado más de 112 millones de dólares a nivel nacional y 214 millones a nivel mundial. Hasta el viernes, la franquicia de cuatro películas había superado la marca de los 1.000 millones de dólares.

Las 10 películas más taquilleras entre viernes y domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.





TOP 10

1. "Inside Out 2" - $155 millones.

2. "Bad Boys: Ride or Die" - $33 millones.

3. "Kingdom of the Planet of the Apes" - $5.2 millones.

4. "The Garfield Movie" - $5 millones.

5. "The Watchers" - $3;7 millones.

6. "IF" - $3,5 millones.

7. "Furiosa: A Mad Max Saga" - $2,4 millones.

8. "The Fall Guy" - $1,5 millones.

9. "The Strangers: Chapter 1" - $760.000.

10. "Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" - $632.910.