Fuertes historias

FATAL ATTRACTION

Fatal Attraction es una serie basada en la exitosa película nominada al Óscar de 1987 del realizador Adrian Lyne, que fue protagonizada por Michael Douglas, Glenn Close y Anne Archer.

Para la serie, sus creadores Alexandra Cunningham y Kevin J. Hynes, utilizan la premisa original de la película, que fue cambiada y vuelta a filmar cuando las audiencias de prueba odiaron el final.

Aquí nos enteramos al iniciar que Dan Gallagher, interpretado por Joshua Jackson, fue condenado a la cárcel por el homicidio de su amante Alex Forrest, interpretada por Lizzy Caplan, y logra salir en libertad años después.

La serie sigue dos temporalidades, la del affaire que provocó todo y la de Dan intentando reincorporarse a la sociedad y probar su inocencia, mientras se acerca de vuelta a su familia.

La verdad es que la trama resulta muy predecible y el final es bastante ilógico y por lo tanto una tremenda desilusión, con lo que te cuestionas las ocho horas invertidas.

WHAM!

Wham! es un divertido y revelador documental que cuenta la historia de la popular banda de pop británica conformada por George Michael y Andrew Ridgeley.

Usando narraciones y entrevistas de ambos, el realizador Chris Smith arma una cronología de una amistad que surgió en el colegio y que se convirtió en un fenómeno internacional.

Y aunque la carrera de ambos como grupo fue corta, estuvo cargada de exitosos temas como "Wake Me Up Before You Go Go", "Careless Whisper" y "Last Christmas".

Lo más interesante es ver como surgieron sus éxitos, mientras la popularidad de George crecía por encima de la de su compañero.

Pero a final de cuentas la historia de Wham! es la de dos amigos que siguieron un sueño juntos y de la manera en que debieron separarse para que uno de ellos figurara entre los grandes de la música de las últimas décadas.

TILL

Till: Justicia para Mi Hijo cuenta la desgarradora historia de la vida real de Mamie Till-Mobley, una mujer afroamericana que se convirtió en activista.

La cinta se centra en el asesinato con motivos raciales de su hijo Emmet, de 14 años, y de la lucha que inicia para obtener justicia.

Aunque es un tema que podría sonar repetitivo en el cine, la cinta de la realizadora Chinonye Chukwu te rompe el corazón con el retrato de la injusticia racial en los años 50.

Lo más impresionante de la película es la actuación de Danielle Deadwyler en el rol protagónico, ya que realiza un trabajo sobresaliente que merecía una nominación al Óscar.

Es una cinta que te mueve y que te enoja, y que también motiva a leer más del caso y de la vida de esta mujer.