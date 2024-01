Hará Susana un show especial en GranDiosas

Monterrey, NL

Sólo porque el productor de GranDiosas le "lloró" y se lo pidió de una manera maravillosa, Susana Zabaleta aceptó unirse como invitada especial al espectáculo musical que reúne mañana a Rocío Banquells, María de Sol, Alicia Villarreal y Alejandra Ávalos en la Arena Monterrey.

Con la franqueza que la caracteriza, la actriz y cantante de 59 años declaró que le cuesta trabajo compartir escenario con otras personas, por eso no había aceptado unirse a este proyecto producido por Hugo Mejuto.

"Esta invitación nació hace 14 años y siempre le he dicho que no porque yo hice una cosa con Hugo, y es muy dramático, es tremendo, y dramático yo y dramático él, dije: ´No, esto no va a funcionar´", expresó Zabaleta.

"No soy una persona que suele cantar... está raro lo que te voy a decir, pero así es, no comparto el escenario con otras personas. Me cuesta mucho trabajo. Esta vez dije que sí porque, primero, me lo pidió de una forma maravillosa y, segundo, sí me gusta sacar a la gente de broncas".

Así que por única ocasión estará en el show de GranDiosas, donde tendrá una participación en solitario y sólo realizará un dueto junto Alicia.

"Yo nunca estuve a dueto con alguien, al menos con un hombre, el maestro Armando Manzanero, Francisco Céspedes, algunos tenores, y entonces, de repente que te inviten donde va a haber cinco mujeres, por supuesto que no. Yo no puedo".

"Me habló llorando Hugo y me dijo: ´Es que María Conchita Alonso me dijo que no, y necesitas ayudarme porque somos amigos´. Y yo le dije: ´Bueno, amigos no, ¿cuándo has venido a mi casa?´. Entonces le dije: ´Vamos a platicar´. Me contó quiénes iban a estar, cómo iba a ser. Le dije: ´Ok, sí, pero si vamos a cantar en Monterrey, porque para mí es una de las plazas más respetables porque yo aquí estudie".

La artista nacida en Monclova aseguró que, como intérprete, siempre busca dar lo mejor al público.

"Entonces, decir: ´Voy a cantar contigo nada más por ganar dinero´, eso no. El arte no se hace para ganar dinero. El arte se hace para crear, por eso no había trabajado yo con Hugo", afirmó.

Para ella es muy difícil compartir el escenario, sobre todo si son mujeres porque siempre se da una competencia.

"Cantar es una de las cosas más personales, y la gente no entiende que de repente cuando existen dos personas, los armónicos a veces no fluyen, porque hay gente que no combina cantando con otra", compartió.