¡Tienes que verla!

Toronto, Canadá

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Esta es la premisa del largometraje semiautobiográfico Los Fabelman, de Steven Spielberg, en el que el cineasta se muestra como un hombre vulnerable y habla, por primera vez, del divorcio de sus padres y el acoso escolar que tuvo que soportar por ser judío.

"Como uso poco el whatsapp, le marqué directamente a Tony (Kushner, guionista), con quien he trabajado antes, y con quien me entiendo a la perfección. Le dije: ´Quiero contar mi historia, y como tú me conoces, serás el intérprete, porque me ayudarás a concretar el guion´. Y claro, hizo la función de mi amigo, mi psicólogo, mi escucha", describió Spielberg en entrevista.

"Pienso que lo más difícil para hacer el filme fue el proceso de construcción del guion; Steve tiene todo dominado: producción, pre producción tiene un equipo fabuloso de trabajo, pero darle vida a esos temas tan personales creo que fue el sustento de todo", opinó Kushner.

ASPIRA AL OSCAR

Los Fabelman, considerada una de las mejores películas del 2022, y que aspira a varias nominaciones al Óscar, llega a cines mexicanos este jueves.

A Gabriel LaBelle le tocó interpretar al "Spielberg" adolescente, un joven afligido y melancólico que descubre que su madre está enamorada de otro hombre y decide separarse de su padre, Burt (Paul Dano).

Mientras su vida personal y familiar se tambalea, malabareará su pasión por la creación fílmica y la concepción de nuevas ideas para narrar historias con la cámara.

"Más allá de que fue un privilegio trabajar con Steven, lo que viví fue un sueño que me desafió, porque Michelle me trató de la forma más cariñosa, fue como una guía y me llevó de la mano para las escenas que fueron las más dramáticas.

"Paul se me aproximó de una manera muy bondadosa, me orientó. Ambos fueron esenciales para poner lo que queríamos en el personaje de Sammy", destacó LaBelle.

NARRADA EN LOS 50´S

Narrada en el periodo de los años 50, la historia comienza cuando Mitzi y Burt llevan a Sammy a ver su primera película, The Greatest Show on Earth, de Cecil B. DeMille, en un suburbio de Nueva Jersey.

Continúa tras la mudanza de la familia hacia Phoenix, Arizona, con todo y Bennie (Seth Rogen), socio y mejor amigo del patriarca, quien tendrá un papel importante en el drama.