Superhéroe de carne y hueso

Ciudad de México

Eugenio Derbez temblaba de miedo una noche antes de comenzar el rodaje de Radical, que representaría su primer estelar dramático.

Además, tenía una losa de responsabilidad por encarnar a Sergio Juárez, profesor de una primaria rural de Tamaulipas, la peor evaluada en desempeño hace 12 años en el País, quien logra impulsar a sus niños y sacarlos del fondo de la ignorancia.

Quería cubrirse la cara, con lentes, cabello, algo que ocultara al Derbez comediante para que la gente se enganchara con la historia, más allá del protagonista.

Al final, el director Christopher Zalla (Padre Nuestro) lo convenció de interpretar sin caracterización era lo mejor.

"Es mi primer estelar dramático y me moría de miedo, porque venía de hacer Aristóteles y Dante Descubren los Secretos del Universo y nadie me reconoció, pero mucha gente en México me tiene catalogado, a veces prejuzgan mis películas.

"Por eso yo me quería esconder detrás de algo, me quería poner lentes, peinarme como Sergio, rasurarme, pero nada me aceptó el director. ´Sácalo de adentro´, me decía. Llegué al set aterrado, me sentía desnudo, inseguro al principio", confesó el actor en entrevista.

Lo que lo ayudó a liberarse fue lo que el verdadero profesor le contó sobre su método innovador para despertar el interés de los alumnos en temas como física o matemáticas, saltándose el programa oficial para activar la curiosidad.

El filme retrata también las circunstancias de los niños: a una le gusta de leer, pero debe ayudar a su madre a cuidar a sus hermanos; otro intenta aprender mientras lidia con los peligros y tentación del narco; y Paloma, genia oculta de las matemáticas, tiene que apoyar en la recolección de basura a su padre enfermo de cáncer.

A pesar de todas las barreras, entre ellas la falta de internet en la escuela, el maestro se las arregla para impulsar a su clase hasta lograr lo inimaginable.

"¡Cuántos genios podríamos tener! Quizá alguien que encontrara la cura del Covid, ganar un Nobel... pero no les estamos dando las armas para hacerlo. La película es divertida, te entretiene y te hace pensar. Sales con la esperanza de que hay gente buena.

"Fue muy lindo y un honor interpretarlo. Esta es la primera película de superhéroes mexicana, nada más que este es de carne y hueso y tiene poderes diferentes", sostuvo Derbez.

Juárez, también en entrevista, contó que sigue impartiendo clases en su tierra, como desde hace ya 18 años, con el mismo método, aunque en otra primaria.

"Creo que es una película importante, es una historia que los va a inspirar, trae un mensaje de que hay que creer en nosotros, de que nos enfrentamos a tantos obstáculos y queremos dejar todo atrás, pero si luchamos, si descubrimos que tenemos esa energía de seguir nuestro sueño, lo vamos a lograr", finalizó Juárez.

TRAS LOS PASOS DE CODA

En 2021, CODA: Señales del Corazón triunfó en el Festival de Sundance, cita del cine independiente en EU. El filme captó la atención de una plataforma, Apple TV+, que le inyectó, dijo Derbez, unos 25 millones de dólares para impulsarlo rumbo al Óscar. Ganó tres estatuillas doradas: Mejor Película, Actor de Reparto y Guion Adaptado.

Radical, con una fórmula narrativa similar, va por ese camino. Ganó este año en Sundance y ha comenzado a levantar interés. Estrena en EU el 3 de noviembre, pero Derbez no se emociona.

"Nos encantaría (pelear por el Óscar), pero dependerá mucho de cómo le vaya en taquilla. Para entrar a la competencia se necesita mucho dinero detrás", dijo.

"Radical es una gran película, tiene todos los elementos para que le vaya bien", agregó.