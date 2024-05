"El Flaco" Ibáñez inicia las grabaciones de "Más vale sola"

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes comenzaron las grabaciones de "Más vale sola", el nuevo programa de Televisa que habría significado el regreso de Benito Castro y María Elena Saldaña, "La Güereja", a la televisión.

Sin embargo; el último de los hermanos Castro murió el pasado 11 de septiembre debido a una caída, dejando esta producción dentro de su lista de pendientes. En su lugar entró el actor Manuel "Flaco" Ibáñez, y aunque este papel significa mucho, le ha traído sentimientos encontrados.

"El Flaco" reveló que cuando le pidieron unirse al proyecto él se encontraba fuera de la Ciudad, además de que solo sería para grabar el piloto; lamentablemente Castro no sobrevivió.

"Me dijeron: ´se cayó Benito de las escaleras, entonces te necesitamos para hacer el piloto´, y me vengo a las carreras. Al poco rato nos avisan que se murió; me dolió mucho, fue muy agridulce, éramos como carnales", dijo a EL UNIVERSAL.

Para aclarar, Ibáñez explicó que esta historia no tiene nada que ver con los trabajos que tanto Benito como "La Güereja" realizaron anteriormente; sino que es una trama completamente nueva y diferente: "Mi personaje es el del papá, no es ´El Papiringo´, quiero que esté muy claro. Desgraciadamente mi hermano (Benito Castro) se nos adelantó y todos piensan que es ´La Güereja y algo más´, pero no", explicó

Dentro del programa, el también comediante interpretará al padre de Saldaña y Cecilia Galliano y aunque ambas son completamente distintas, pata él será difícil diferenciarlas: "es muy simpática la historia, soy el papá de María Elena y Cecilia Galeano, nada más que de diferentes madres, entonces siempre digo que no las puedo reconocer, las confundo", agregó.

"Más vale sola" trata la historia de Julieta (Saldaña) y Pilar (Galliano) dos medias hermanas que se conocen en el primer capítulo, pues ninguna sabía de la existencia de la otra. De ahí se desarrollan varias situaciones, embrollos y líos que sacarán las risas de los espectadores.

"Es un ´sitcom´ totalmente original, la idea surge porque María Elena me dice que ella quiere regresar a la televisión. No está basado en nada, aunque muchos me dicen que se parece a ´Twins´ de Schwarzenegger y Dani DeVito; en la comedia siempre buscamos los contrastes", indicó el productor Reynaldo López.

Por su parte, María Elena Saldaña declaró que con este programa busca explorar otra faceta de su carrera y, aunque le hubiera encantado compartir créditos con Benito, una vez más, está ilusionada por ver la respuesta de la gente.

"Reynaldo me ofrece a mí el proyecto y yo pensé en Benito, automáticamente. para entrar juntos a ver haciendo qué. Estuve platicando (con Castro) y teníamos alegría de que íbamos a trabajar de nuevo juntos, algo que no pudimos concretar".

Tony Balardy, Aida Pierce, Melissa Ortega, Daniela Baeza otros de los actores que integran este reparto.