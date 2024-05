Diego Dreyfus negó influir en el rendimiento del "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Dreyfus, el excoach personal de vida fue señalado como el responsable de los buenos y sobre todo, de los malos momentos del 'Chicharito', aunque recientemente se encargó de desmentir esas acusaciones.

En redes sociales, Dreyfus contestó un comentario de un usuario que le pidió hablar con Javier para que "despertara" del mal momento que pasa con el Rebaño.

"No platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento. Para eso no me contratan. Todos los que hablan de mí no tienen ni puñetera idea a que me dedico, pero hablan de mí. Hay gente que cree que yo a las ocho de la mañana tengo un recordatorio que dice ´hablale a Chicharito y desconcentralo, sacarlo y hacer que no haga goles", respondió.