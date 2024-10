El Aprendiz: Un vistazo al ascenso de Donald Trump

Estamos a menos de dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde la demócrata Kamala Harris enfrentará al ex presidente republicano Donald Trump.

No es coincidencia, por lo tanto, que justo ahora se estrene en los cines de México El Aprendiz, una película que gira en torno a este último.

En esta, Sebastian Stan interpreta al joven empresario que, en los años setenta, se obsesiona con la idea de construir un hotel de lujo en Nueva York, mientras establece una amistad con el famoso abogado Roy Cohn (Jeremy Strong). El título hace referencia a cómo Cohn, un hombre peligroso y corrupto, se convierte en el mentor de Trump, y cómo, eventualmente, los papeles se invierten.

La película, que compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, no busca hacer una interpretación sensacionalista de su protagonista, sino adentrarse en su psique para entender sus orígenes y desmenuzar cómo se convirtió en la persona que es hoy.

En ese sentido, el guion de Gabriel Sherman, si bien es simplista, aborda temas como la necesidad de ganarse el amor de su padre, su desmedida ambición y su aparente falta de empatía hacia los demás.

El director es Ali Abbasi, quien le da un giro curioso a su carrera después de hacer Criaturas Fronterizas (2018) y Araña Sagrada (2022). Aquí, estructura su película como la creación de un monstruo, al grado de que en algún punto llegamos a simpatizar con Roy Cohn, y vaya que eso es una gran hazaña.

También emplea varios recursos cinematográficos para representar esto visualmente, como la transición a video (con una estética fea, similar a la de un VHS) una vez que entramos en los ochenta, mostrando a un Trump totalmente despiadado.

Todo esto no funcionaría, sin embargo, si los actores no estuvieran a la altura, y tanto Stan como Strong realizan un trabajo excepcional. El primero, en particular, no busca ser una copia exacta, pero colorea su interpretación con detalles que emulan al personaje real, mientras nos hace creer que es una persona auténtica con una transformación genuinamente convincente.