Retrasan 'Duna 2' hasta 2024

La secuela de Duna, la historia de Paul Atreides, personaje interpretado por Timothée Chalamet, se estrenará hasta el 15 de marzo de 2024, dio a conocer Variety.

POR HUELGAS

Warner Bros. hizo oficial el retraso de la película debido a la prolongación de las huelgas de los sindicatos de escritores y actores de Hollywood.

El mes pasado, Variety había informado sobre la intención de aplazar el estreno de la cinta, contemplada para el 3 de noviembre de este año porque los actores no pueden promocionar ningún proyecto fílmico relacionado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Además de Chalamet, el filme está protagonizado por Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken y Lea Seydoux, entre otros.

Como parte del cambio, Godzilla x Kong: The New Empire, que anteriormente estaba fechada para el 14 de marzo, se retrasa un mes, hasta el 12 de abril.

No se espera que el cambio de fecha tenga un impacto material en IMAX, con títulos como The Equalizer 3, Wonka y The Marvels.

La compañía también estaba evaluando posibles retrasos hasta 2024 para The Color Purple (25 de diciembre) y Aquaman and the Lost Kingdom (20 de diciembre), pero el estudio planea mantener las fechas de diciembre para ambos títulos.