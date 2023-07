Descarta Netflix película de He-Man; tratan de venderla

Según el portal de Variety, la nueva adaptación de la serie animada clásica y la línea de juguetes de He-Man no avanzará más con la compañía, por lo que la marca de juguetes Mattel, impulsora del filme, se encuentra vendiendo el proyecto a otros estudios.

Los informes preliminares revelan que Netflix tuvo algunas preocupaciones respecto al presupuesto de la película. Inició con unos planeados 200 millones de dólares, para después querer reducirlo a 150 millones.

Hasta la fecha, ya se habían invertido unos 30 millones de dólares en la cinta, que mostraría a una nueva generación la batalla entre el musculoso príncipe He-Man contra el malvado Skeletor.

El actor Kyle Allen (American Horror Story) había sido elegido para interpretar a He-Man, mientras que los Nee Brothers (The Lost City) fueron contratados para dirigir y coescribir el guión junto a David Callaham.

Aún con este contratiempo en el proyecto, el CEO de Mattel, Ynon Kreiz, le dijo recientemente a la revista The New Yorker que Master of the Universe es una prioridad para la compañía, en especial tras el casi seguro éxito que será Barbie, la cual estrena este jueves 20 de julio en todo el mundo.

"Masters of the Universe es tan grande como Marvel y DC. Son cientos de páginas de personajes y hechiceros y vehículos y armamento, todo eso. Y luego pasas las páginas, y aquí hay una película, y aquí hay otra, y aquí hay un programa de televisión ¡es interminable!".