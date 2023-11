CEO de Disney respalda secuelas pese a problemas en taquilla

GUADALAJARA, Jalisco .-En una reciente aparición en la conferencia DealBook del New York Times, el CEO de Disney, Bob Iger, abordó el rendimiento reciente en taquilla de la compañía, reconociendo los desafíos mientras defendía la producción de secuelas. Al expresar su pesar por los resultados tibios en taquilla, Iger enfatizó que Disney ha tenido un éxito sin igual en los cines en comparación con otros estudios.

"Creo que no quiero disculparme por hacer secuelas. Algunas de ellas han tenido un éxito extraordinario. Y también han sido buenas películas. Creo que tiene que haber una razón para hacerlo, más allá del comercio. Tienes que tener una buena historia. Y hemos hecho demasiadas. Eso no significa que no vayamos a seguir haciéndolas", afirmó Iger.

Esta declaración se produce en medio de críticas por la proliferación de secuelas en la industria del entretenimiento. La perspectiva de Iger sobre el tema refleja un equilibrio entre reconocer el éxito comercial de las secuelas y reconocer la importancia de una narración convincente.

El entrevistador Andrew Ross Sorkin leyó en voz alta una carta a los accionistas escrita por Walt Disney en 1966, en la que criticaba duramente las secuelas.

"Soy un experimentador nato. Hasta el día de hoy, no creo en las secuelas. No puedo seguir ciclos populares; tengo que pasar a cosas nuevas", decía la carta. Este contexto histórico añade profundidad al debate en curso dentro de la compañía sobre los méritos de crear secuelas.

A pesar de las reservas de Walt Disney sobre las secuelas, Iger defendió el historial del estudio y enfatizó la necesidad de un equilibrio entre calidad y cantidad.

"No estoy seguro de que otro estudio logre algunos de los números que logramos. Quiero decir, llegamos al punto en el que si una película no superaba mil millones de dólares en taquilla mundial, nos sentíamos decepcionados. Ese es un estándar increíblemente alto", afirmó Iger.

Reconociendo las recientes decepciones, incluyendo The Marvels y el último Indiana Jones, Iger aseguró a los interesados que Disney priorizará la calidad sobre la cantidad en el futuro.

"He sido muy claro al respecto, y diría que en este momento mi prioridad número uno es ayudar al estudio a dar un giro creativo", concluyó.

Bob Iger, quien fungió como CEO de Disney desde 2005 hasta 2020, volvió como director ejecutivo interino tras la destitución de Chapek en noviembre de 2022. Al retomar su cargo, Iger desmanteló la división de Disney Media & Entertainment Distribution (DMED) creada por Chapek, centralizando la supervisión de la distribución y monetización de contenido nuevamente en las unidades de producción.

A principios de este año, Iger señaló en una conferencia de inversionistas una "desconexión" en Disney entre los gastos en contenido y su monetización, abogando por una mayor prudencia en las inversiones debido al aumento significativo en los costos de producción. Como parte de su plan de reducción de costos, más de 8 mil empleos fueron eliminados este año, contribuyendo a la meta de Disney de reducir 5.5 mil millones en gastos.

En agosto pasado, las acciones de Walt Disney cayeron un 3.9 por ciento y cerraron en 82.47 dólares, su mínimo desde el 16 de octubre de 2014.