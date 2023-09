Serie "Ellas soy yo" está transformado familias: Carla Estrada

Ciudad de México

"Las dos respuestas han sido extraordinarias, las redes sociales están inundadas con la serie, con los comentarios, estuve con los focus groups la semana pasada y la verdad es que estoy muy agradecida, emocionada de saber que estamos transformando y generando comunicación en la familia".

La expectativa que generó el estreno de esta serie en la televisión abierta, se vio reflejada en los niveles de audiencia que logró ese día, alcanzando los 6,3 millones de audiencia, según datos de Nielsen IBOPE México, convirtiéndose en el programa más visto a nivel nacional, y en lo que respecta a la plataforma, la serie se colocó como la más vista del contenido premium.

"La historia de Gloria Trevi es única y el tratamiento que le estamos dando es muy bueno, porque las personas se sienten identificadas, las mamás se quieren sentar a ver esto con sus hijas porque esto no puede volver a pasar, y lamentablemente le puede suceder a cualquiera, entonces el estar abiertos a una comunicación es lo que puede hacer la diferencia, el saber que puedes alzar la mano, que puedes denunciar, que no te tienes que quedar callada, eso es muy importante".





El haber llevado esta serie tanto a plataforma como a televisión abierta, es para Carla Estrada una gran oportunidad de llegar a más público, porque en la primera están los jóvenes y en la segunda los adultos, que curiosamente van de un medio a otro para volver a ver los capítulos. También a partir de que la serie salió al aire, algunas de las cantantes que estuvieron involucradas en el llamado clan Trevi-Andrade volvieron a alzar la voz, como Aline Hernández o María Raquenel, algo que la productora aplaude.

"Cada vez que una mujer alce la voz es apoyo a muchas más mujeres, entonces está bien, cada quien tiene su historia, cada quien la cuenta como puede. El público ha conocido la historia de Gloria Trevi a través de otras voces, a través de otras plumas, y en esta ocasión la pueden conocer por medio de ella, así que tanto derecho tienen las chicas de decir cuál fue su sentir, como también tiene derecho Gloria".

Gloria Trevi cuenta su verdad

Carla Estrada compartió que cada viernes llama por teléfono a Gloria Trevi, para intercambiar opiniones de los que se está viendo en la serie, ya que ambas están siguiendo los capítulos conforme se suben a ViX, y hasta el momento está contenta con el resultado, aunque aún le afecta un poco lo que ve en pantalla.

"Creo que ni su familia había visto con tanta claridad lo que Gloria vivió y cómo lo vivió, y no nada más contado por ella, sino por otras tres chicas también, las cuales avalan el estilo de vida que llevaban y del que difícilmente podían salir". Pero como todo contenido de entretenimiento, "Ellas soy yo: Gloria Trevi" también ha estado bajo escrutinio público, donde hay gente que le ha encantado esta bioserie y otros que han criticado desde el orden de los hechos hasta la ambientación.

"¿Cuál sería la prueba para que lo que ellos saben sea la verdad? ¿Por qué creer lo que otra persona dijo y tomarlo como cierto? Los detractores son porque tienen en la cabeza una historia que alguien les contó y se la creyeron ¿Por qué no darle la oportunidad a Gloria, a Liliana, a Edith, a Tamara? Es darles la oportunidad a ellas de escuchar su historia, contada por su boca y después decidir si se está de acuerdo o no, si es verdad o no".