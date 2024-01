Kristen Stewart dejará Hollywood si no debuta como directora

El futuro de Kristen Stewart en Hollywood en incierto. Si bien su carrera como actriz ha despegado en los últimos años, ahora podría dejarlo todo si es que no logra arrancar su faceta como directora.





PROYECTO

De acuerdo con una entrevista que ofreció a la revista Variety, Kristen lleva ya algún tiempo preparando su ópera prima detrás de las cámaras, un filme que llevará por nombre "La cronología del agua"; sin embargo, sacar su proyecto adelante no ha sido nada fácil, ya que aún no consigue los fondos que necesita.

Es por ello que la estrella de "Crepúsculo" ha tomado una importante decisión y no volverá a actuar hasta que logre conseguir el dinero y realizar su película: "Saldré de este negocio. No haré ninguna otra película hasta que pueda hacer esta. Te lo digo en serio", aseguró al medio.

Y es que Kristen prefiere enfocar toda su energía en buscar soluciones y planes que le permitan cumplir el sueño de su vida, es por ello que no tiene miedo a dejarlo todo con tal de sentarse en la silla del director.

Incluso, confesó que confía tanto en este proyecto, que a pesar de no contar con los recursos suficientes ya ha estado afinando varios detalles, como las locaciones y hasta la gente que podría participar, aunque sobre eso no quiso entrar en detalles.

"Siento que podría atravesar un muro ahora mismo. Voy a arriesgarme, eso es lo que siempre hago. He investigado mucho, he visto localizaciones, gente y caras que se han abierto ante mí. Y no he recibido ningún 'no' en ese sentido", agregó.

"Voy a hacer esta película antes de volver a trabajar por cuenta ajena", finalizó.

De acuerdo con varios portales especializados, "La cronología del agua" es una adaptación de las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch que se centra en el descubrimiento de su bisexualidad, sus problemas de adicciones y su participación en el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones que se opone a la opresión israelí de Palestina.

Por su parte, Stewart saltó a la fama en 2008 cuando protagonizó la historia de amor entre el vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) y Bella Swan, su personaje; sin embargo, su trabajo ha cobrado mayor relevancia por su participación en cintas como "Spencer", donde dio vida a la fallecida princesa Diana y que le valió su primera nominación al Oscar.