Una historia de espías

Monterrey, N.L.

Argylle: Agente Secreto es una comedia de acción sobre una escritora que se ve envuelta en las intrigas de espionaje de sus novelas.

Dirigida por Matthew Vaughn, tiene el tipo de humor asociado con su saga de Kingsmsan, que es disparatado y que lleva las cosas hasta las últimas consecuencias.

En ese sentido la película cumple con lo que promete, aunque la queja es que rumbo al tercer acto la trama se vuelve un poco repetitiva y le hubiera servido un poco de tijera.

Bryce Dallas Howard brilla en el rol protagónico y da gusto que la actriz se encuentre enfrente de un proyecto así, que la haga lucir su talento.

Su elenco de soporte tiene al divertido Sam Rockwell, así como papeles pequeños de Henry Cavill, Bryan Cranston y Catherine O´Hara.

La cinta mezcla realidad y ficción sin darte respiro, y es como un tremendo homenaje al cine de espías, que se planea convertir en una saga.

Como dato interesante el soundtrack incluye el tema de The Beatles estrenado el año pasado "Now and Then".

Argylle: Agente Secreto es descabellada y exagerada, pero funciona para los incondicionales del género.

ARGYLLE