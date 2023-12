Críticos de Londres nominan a 'Oppenheimer' y 'All of Us...'

CIUDAD DE MÉXICO

Este año, el filme del director Andrew Haigh acaparó las categorías de esta entrega, al conseguir nueve menciones, entre ellas a Película del Año y Actor del Año, ésta por la participación de Andrew Scott. En el listado le sigue Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, la cual obtuvo siete.

Contrario a las nominaciones de galardones como los Globos de Oro y los Critics Choice, la cinta Barbie de Greta Gerwig se quedó atrás con cinco menciones.

Por otro lado, el Círculo de Críticos de Londres le dio más oportunidades a proyectos como Past Lives, de Celine Song, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, y The Zone of Interest, de Jonathan Glazer, las cuales recibieron seis nominaciones.

En esta edición, el premio a la Película del Año será peleado por todas las películas, incluyendo títulos como Los Asesinos de la Luna de las Flores, Anatomy of a Fall y May December.

Los premios serán entregados el próximo 4 de febrero, en una ceremonia organizada en Londres, donde la actriz Anna Leong Brophy será la presentadora, informó Deadline.

El Círculo de Críticos de Londres cuenta con 210 miembros, provenientes de diversas publicaciones y medios especialistas en cine, se trata del grupo más importante de la rama en Reino Unido.

A continuación te presentamos el listado completo de nominaciones:

Película del Año

- All of Us Strangers

- Anatomy of a Fall

- Barbie

- The Holdovers

- Los Asesinos de la Luna de las Flores

- May December

- Oppenheimer

- Past Lives

- Poor Things

- The Zone of Interest

Película en Lengua Extranjera del Año

- Anatomy of a Fall

- El Niño y la Garza

- Fallen Leaves

- Past Lives

- The Zone of Interest

Documental del Año

- 20 Days in Mariupol

- Beyond Utopia

-The Eternal Memory

- Scala!!!

- Still: A Michael J Fox Movie

Película Animada del Año

- El Niño y la Garza

- Robot Dreams

- Spider-Man: A través del Spider-Verso

- Suzume

- Tortugas Ninja: Caos Mutante

Director del Año

- Greta Gerwig - Barbie

- Jonathan Glazer - The Zone of Interest

- Yorgos Lanthimos - Poor Things

- Christopher Nolan - Oppenheimer

- Martin Scorsese - Los Asesinos de La Luna de las Flores

Guionista del Año

Andrew Haigh - All of Us Strangers

Christopher Nolan - Oppenheimer

Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

Celine Song - Past Lives

Greta Gerwig & Noah Baumbach - Barbie

Actriz del Año

- Lily Gladstone - Killers of The Flower Moon

- Sandra Hüller - Anatomy of a Fall

- Greta Lee - Past Lives

- Carey Mulligan - Maestro

- Emma Stone - Poor Things

Actor del Año

- Bradley Cooper - Maestro

- Paul Giamatti - The Holdovers

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Andrew Scott - All of Us Strangers

- Jeffrey Wright - American Fiction

Actriz de Reparto del Año

- Claire Foy - All of Us Strangers

- Sandra Hüller - The Zone of Interest

- Julianne Moore - May December

- Rosamund Pike - Saltburn

- Da'Vine Joy Randolph - The Holdover

Actor de Reparto del Año

- Robert Downey Jr - Oppenheimer

- Ryan Gosling - Barbie

- Charles Melton - May December

- Paul Mescal - All of Us Strangers

- Mark Ruffalo - Poor Things

Revelación Internacional del Año

- Greta Lee - Past Lives

- Mia McKenna-Bruce - How to Have Sex

- Vivian Oparah - Rye Lane

- Dominic Sessa - The Holdovers

- Cailee Spaeny - Priscilla

Premio Attenborough: Película británica/irlandesa del año

- All of Us Strangers

- How to Have Sex

- Poor Things

- Rye Lane

- The Zone of Interest

Premio Philip French

- Raine Allen Miller - Rye Lane

- Sam H Freeman & Ng Choon Ping - Femme

- Molly Manning Walker - How to Have Sex

- Nida Manzoor - Polite Society

- Charlotte Regan - Scrapper

Intérprete Británico/Irlandés del Año

- Paul Mescal - All of Us Strangers/God's Creatures/Foe/Carmen

- Carey Mulligan - Maestro/Saltburn

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Andrew Scott - All of Us Strangers

- Tilda Swinton - The Eternal Daughter/The Killer/Asteroid Cit

Joven intérprete británico/irlandés del año

- Jaeden Boadilla - Raging Grace

- Le'Shantey Bonsu - Girl

- Samuel Bottomley - How to Have Sex

- Lola Campbell - Scrapper

- Temilola Olatunbosun - Pretty Red Dress

Cortometraje Británico/Irlandés del Año

- For People in Trouble - Alex Lawther, director

- Muna - Warda Mohammed, director

- Outlets - Duncan Cowles, director

- Predators - Jack King, director

- The Veiled City - Nathalie Cubides-Brady, director

Logro Técnico del Año

- All of Us Strangers - casting, Kahleen Crawford

- Barbie - production design, Sarah Greenwood

- The First Slam Dunk - sound design, Kôji Kasamatsu

- Full Time - film editing, Mathilde Van De Moortel

- Los Asesinos de la Luna - film editing, Thelma Schoonmaker

- Medusa Deluxe - makeup & hair, Eugene Souleiman Oppenheimer - visual effects, Andrew Jackson

- Past Lives - cinematography, Shabier Kirchner

- Poor Things - costumes, Holly Waddington

- Saltburn - casting, Kharmel Cochrane

- The Zone of Interest - music & sound, Mica Levi & Johnnie Burn