Envían arbitraje médico a norte y sur del estado

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tamaulipas contará con oficinas en la zona norte y sur de la entidad, con lo cual se espera facilitar a los usuarios de los servicios médicos la presentación de denuncias por mala praxis en las instituciones de Salud, de las cuales en lo que va del año han sido presentados 263 asuntos y resueltas 5 quejas mediante conciliación.

"La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tamaulipas está en un proceso de consolidación", mencionó el encargado de Despacho de la Comisión Estatal, Héctor Martín Rodríguez Soria, "actualmente está en revisión la estructura orgánica por parte de la Contraloría, pero una vez que se avale esa estructura orgánica, que se le dé el visto bueno, van a venir cosas buenas para la Comisión".

Actualmente solo se cuenta con una oficina ubicada en la zona centro de esta capital, lo cual complica la presentación de quejas para los usuarios de los servicios médicos del resto del estado, no obstante, se espera un incremento de entre el 20 y 50 por ciento en el número de denuncias médicas al contarse con subdelegaciones de la Coeamet en ciudades como Reynosa y Tampico, "al estar más cerca de la población, y ellos ver la facilidad para no tener que desplazarse o no tener que utilizar medios indirectos como el teléfono o el internet, al aproximarnos a la población, es mucho más fácil que ellos acudan a nosotros y no se pierdan las necesidades de la población".

El doctor Rodríguez Soria detalló que no todas las denuncias recibidas pasan a formar parte de un expediente por motivo de queja o que amerite alguna investigación especializada por negligencia médica,

"La queja más importante es el maltrato, si usted llega a ventanilla y no recibe la atención que usted quisiera, que las personas no le dan la calidez y trato humano que pide, muchas veces es motivo de insatisfacción", concluyó.