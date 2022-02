Entre dimes y diretes: Una vida con conflictos

TAYLOR SWIFT UNA DIVA MUSICAL.

Hace unos días discutió con Damon Albarn, líder de la famosa banda Blur y Gorillaz, lo acusó de mentir y hacerle daño al decir que ella no escribía sus propias canciones.

El pleito que sostuvo con el rapero Kanye West, quien subió a una premiación de MTV para quitarle el micrófono a la cantante en 2009.

A continuación recordaremos algunos de sus pleitos más famosos con otros famosos.

TAYLOR SWIFT VS KATY PERRY

Muchos de los pleitos de Swift derivan de sus relaciones y así fue como comenzó el amor odio entre Taylor y Katy, después de haber sido grandes amigas que derrochaban afecto en redes sociales, se mandaban mensajes de felicitaciones en sus cumpleaños, y hasta querían hacer una colaboración juntas, aún existen los tuits de esa amistad.

En 2012 Perry empezó a salir con el cantante John Mayer, con el que tuvo una relación intermitente durante varios años, aparentemente todo estaba bien, pero no para Taylor, porque Mayer había sido antes su novio; tras su ruptura le dedicó una canción llamada "Dear John", muchos consideran que es una letra llena de odio y rencor.

Sacan las garras

Supuestamente eran amigas y por esa amistad a Perry se le hizo fácil decirle a Lockhart Brownlie, Scott Myrick y Leah Adler, tres de los bailarines de Taylor, que, si querían trabajar en la gira de su siguiente disco "Prism", debido a que ya había trabajo con ellos en su gira "Dreams".

En ese momento estaban con Swift de gira presentando su disco "Red" y al pedir permiso para aceptar el trabajo de su amiga, la cantante enfureció y pidió en Twitter que los dejaran de seguir.

Ante el ataque uno de los bailarines explicó lo sucedido y describió a Taylor como "intocable".

"Estuve con Taylor los seis primeros meses. Fue una gran experiencia y es una gran persona con la que trabajar, pero entonces Katy se puso en contacto con nosotros. Estuvimos con Katy dos años y medio, es como de la familia para nosotros. De todos modos, casi no estábamos bailando en la gira de Taylor, me estaba aburriendo un poco...Taylor es intocable".

LA BOMBA ESTALLA

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Taylor comentó que su "amiga" le quiso sabotear la gira y que ahí se dio cuenta que era su enemiga.

"Me hizo algo terrible. Pensé ´oh, somos enemigas´. ¡Y ni siquiera era por un tío! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara...", dijo.

TAYLOR SWIFT VS NICKI MINAJ

Tras dimes y diretes en redes sociales y entrevistas con Perry, Taylor se le fue a la yugular a Nicki Minaj, quien en las nominaciones a los MTV Video Music Awards 2015 desencadenaron una disputa en Twitter entre ambas.

Todo empezó cuando Nicki se quejó de que sus canciones no tuvieran tanto reconocimiento en las categorías principales, enfatizó que había racismo en la música y que nominaban a mujeres delgadas, "si tu vídeo tiene a mujeres con cuerpos muy delgados, te nominarán para vídeo del año", escribió.

El comentario de Minaj no lo tomó bien Taylor, que se sintió aludida debido a su nominación por "Bad blood", así que no se quedó callada y le respondió.

"Yo no he hecho nada más que amarte y apoyarte. No es propio de ti poner a mujeres en contra de otras mujeres. Quizás un hombre te quitó el sitio...", escribió.

Mientras que Nicki le comentó que leyera bien, pues nunca la mencionó, "¿Eh? Creo que no has leído bien mis tuits. No he dicho ni una palabra sobre ti. Yo te quiero igual. Pero deberías hablar de este tema".

Pero Taylor la siguió desafiando y hasta la invitó a subirse al escenario con ella.

"Si gano, ¡por favor, sube conmigo! Estás invitada a cualquier escenario en el que yo esté", expresó.

TAYLOR SWIFT VS CALVIN HARRIS

Al parecer la cantante no tiene mucha suerte cuando terminan sus relaciones amorosas y es que también la ruptura con el DJ Calvin Harris acabo en un escándalo, después de que una publicación de TMZ revelara que, Harris usó una canción compuesta por Swift para que Rihanna la interpretara.

La canción en disputa fue "This is what you came for", de acuerdo con el músico era una colaboración que decidieron mantener en secreto, pero que tras su ruptura el equipo de Taylor y la misma cantante manipularon todo para dejarlo ver como un villano, así lo escribió en sus redes sociales en 2016.

"Escribí la música, produje la canción, hice los arreglos y las voces. En un principio ella quería que fuera un secreto... Lo que a mí me duele en este punto es que ella y su equipo hayan ido tan lejos para intentar hacerme quedar mal", escribió en Twitter.

En ese momento la cantante empezó una relación con el actor Tom Hiddleston, y por ello, le pidió el DJ que mejor se centrara en eso que en hacer daño a las personas.

"Creo que, si eres feliz en tu nueva relación, deberías centrarte en eso en vez de tratar de demoler a tu exnovio para tener algo que hacer... Por favor, céntrate en los aspectos positivos de tu vida porque te has ganado una muy buena", expresó.

Harris molesto por la difamación que le estaba haciendo su ex, hasta metió al quite a Katy Perry.

TAYLOR SWIFT VS JAKE GYLLENGHAAL

Quizás no en un enfrentamiento directo, pero si a través de las letras de sus canciones Taylor se ha enfrentado al actor hollywoodense Jake Gyllenghaal, después de su fallida relación amorosa, la cual dejo afectada a la cantante.

En su canción "All too well", detalla un poco de lo que fue su relación cuando ella tenía 21 años y el actor 29, "Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y con eso me dieron ganas de morir", dice uno de sus párrafos y es que la cantante en su momento declaró que una de las causas tras su separación fue la diferencia de edad.

Aunque no quiso ahondar más en porque dejó a Jake, si desahogó su dolor en su música, escribiendo frases como, "Dicen que todo lo que está bien, termina bien, pero paso un nuevo infierno, cada vez que cruzas por mi mente".

También se dice que la canción "The last time" está dedicada al actor, después de que declaró en una ocasión cual fue su inspiración para escribirla, "Trata sobre la experiencia que tuve con un chico que no era del todo de fiar. Nunca sabía cuándo se iba a ir, ni cuándo volvería, pero siempre regresaba", dijo.