"Esto me huele a fraude, a que lo van a manejar como lo han manejado toda la vida, el INE (Instituto Nacional Electoral) y los principales partidos políticos; lo van a manejar para que gane el que ellos quieren..así de fácil", dijo un ciudadano originario de Minatitlán, Veracruz, en tránsito en Reynosa.

El hombre, quien pidió no ser identificado, intentó en vano votar, pero ya no alcanzó boleta. Como él, cientos de ciudadanos no pudieron ejercer su derecho a sufragio. Sólo había 750 boletas en la casilla especial 1021, en Plaza Periférico.

"Que no hay boletas, aquí también un señor se acaba de comunicar a Toluca (Estado de México) y están la misma situación, que no hay boletas", agregó.

"Aquí una persona que viene de Irapuato, dice que viene del aeropuerto, ha ido a varias casillas y en todas le dicen que no hay boletas".

"¿Cómo es posible que venga uno a votar si no hay boletas? se supone que cada casilla tiene un número de electores y deben de mandar si son mil electores, mil boletas para cada casilla ¿cómo es posible que manden 400 si son mil los electores?", reprochaba el veracruzano.

"Lógica básica: setecientas boletas, que vergüenza dan todos los que trabajan en el INE ¿dónde está ese dinero? (el presupuestado para garantizar el voto de los ciudadanos)", lanzó otro elector al Presidente de la Casilla, José María Ortiz.

-¿Qué se va hacer con toda esa gente que no voto?- siguió cuestionando el ciudadano.

-Me dijeron que les diera opción de otros lugares especiales como este- respondía el funcionario. -!No hay! !ya no hay! (boletas)- refutaban a coro los ciudadanos.

-¿Entonces nos vamos a quedar sin votar?

-¿Y qué hago yo?...vayan al INE entonces.

El funcionario del INE en la casilla especial en la Central de Autobuses fue blindado por soldados.