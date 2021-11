Enrique Guzmán se presentará con Los Rebeldes del Rock

Enrique Guzmán llega elegante, vestido de negro y con una advertencia: "No hablo de temas familiares". Se le ve contento. Entusiasmado observa el escenario; está listo para cantar.

"No me he puesto ni a checar la voz", reconoce. Es la primera vez que, tras el inicio de la pandemia, vuelve a entonar "Agujetas de color de rosa" con algunos espectadores; está ensayando para su primer concierto con público el próximo 4 de diciembre en La Maraka, acompañado de Los Rebeldes del Rock.