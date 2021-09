Enfrenta nuevo reto histriónico

Gozoso y doloroso , complejo y anticlichés, pero, sobre todo, distinto y desafiante, así es para Jorge Salinas su nuevo personaje, Vicente , un hombre ciego con carácter hosco y recalcitrante, en S.O.S. Me Estoy Enamorando.

DISFRUTA EL PERSONAJE

"Jamás había disfrutado tanto a un personaje, y jamás lo había padecido tanto a la vez. Lo disfruto porque me sacó de mi zona de confort. A todos los que he hecho he querido darles un toque de complejidad, pero este rebasó toda expectativa.

"Y lo sufro porque por más que te prepares, por más que quieras asumir una discapacidad, nunca estarás al cien. Es un tema del que no reniego, pero me he descubierto como un actor al que le hace falta mucho por aprender", enfatizó Salinas vía telefónica.

Para construir su personaje, un hombre que se quedó ciego antes de los 19 años, cuando ya estaba casado con Paula (Gloria Sierra), y de quien ya está separado, el actor recurrió a la asesoría del standupero invidente Alexis Arroyo "Ojitos de Huevo".

"Con él hablé muy claro. Y me dijo: ´No soy invidente, soy ciego. No es una capacidad diferente, no tengo vista´. Fueron conversaciones de mucha lección, de muchísima, muchísima retroalimentación".