Enfrenta Ayuntamiento 300 demandas laborales

Cd. Victoria, Tam.- Desde el inicio de la actual administración municipal el pasado primero de octubre no se han presentado demandas laborales en contra del Ayuntamiento capitalino, mencionó el jefe del Departamento de Recursos Humanos, Jorge Villarreal Rodríguez; sin embargo, se cuenta con 300 litigios pendientes heredados de pasadas administraciones.

“Lo de las demandas laborales las está manejando – el Departamento – Jurídico directamente, yo estoy manejando de los activos y de los nuevos casos, pero no hay nuevos casos”, mencionó que desde que asumió la nueva administración se redujo el número de trabajadores de contrato, “el personal que está en sus centros de trabajo… los que están desempeñando sus funciones no se dan de baja, simplemente siguen trabajando, solamente las personas que no están yendo a trabajar – los aviadores que había – ahí sí se levantaron actas administrativas y se les dio de baja”.