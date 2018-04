Encuentran a conductor de tráiler muerto

Un operador de tráiler falleció en el interior de su unidad de carga; se presume que murió de un infarto ya que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, reportaron autoridades ministeriales.



La víctima fue identificada como Juan Roberto, de 45 años, quien fue visto por última vez a eso de las 11:00 de la mañana cuando enganchaba una caja tráiler para posteriormente tomar el Libramiento Mex II rumbo al Puente III del Comercio Mundial.



Fueron sus mismos compañeros de trabajo quienes encontraron el camión y su contenedor estacionados en la orilla del Libramiento Mex II, muy cerca del entronque con la carretera a Piedras Negras.



A las 4:00 de la tarde del jueves se reportó a una persona inconsciente arriba de un tráiler de la empresa TMP, llegando hasta el lugar personal operativo de Protección Civil que de inmediato se acercaron al vehículo de carga para revisar al chofer.



Los socorristas confirmaron que ya estaba sin vida, dando parte a las autoridades correspondientes.



Uno de los compañeros de la víctima dijo que le entregó a Juan Roberto la documentación correspondiente y que éste se veía en buen estado de salud, despidiéndolo para que tomara su camino rumbo a la Unión Americana.



Debido a que pasaban las horas y el chofer no se reportaba no respondía su teléfono, los representantes de la empresa empezaron a buscarlo y mediante el satélite, localizaron el camión en ese lugar, y al abrir la puerta lo encontraron sin vida.