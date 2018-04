En México no hay superatletas por razones culturales: Osorio

El colombiano Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección nacional de México, aseguró que el país "azteca" carece de "superatletas" por razones culturales que no quiso revelar.

Presente en la primera jornada de "La Cumbre del Futbol" celebrada en la capital colombiana, el estratega participó en una ponencia, en la que resaltó que en México no hay atletas que sí existen en su país, "pues el planteamiento allá es muy diferente".

"Mi tema es generar esa conciencia entre mis jugadores, de que no tenemos un equipo superfuerte de superatletas por varias razones culturales, de las cuales no tengo derecho de hablar aquí, porque me da temor de que alguien publique eso", dijo.

Rumbo a la participación de México en la Copa del Mundo Rusia 2018, el entrenador manifestó que deberá sacarle ventaja a la buena técnica de los tricolores, jugadores de "alta resistencia, que no se fatigan rápido".

Por otra parte, destacó que pese a la presencia de al menos diez jugadores mexicanos en el futbol de Europa, ninguno milita en los grandes equipos de las principales ligas del mundo como España, Alemania, Italia o Inglaterra.

"No tenemos un jugador en una de las mejores cuatro ligas en uno de los mejores cinco equipos", aseveró el estratega, quien dejó en claro que de seguir como técnico de México después de Rusia 2018 es para consolidar a los futbolistas jóvenes.

"De tener un buen Mundial, México es una muy buena opción precisamente porque hemos, durante esta gestión, ayudado a consolidar a varios jugadores. Esa razón y solamente esa me animaría a continuar".