En la piel de Almodóvar

Es extraño interpretar a un personaje que vivió, más extraño si aún está vivo -porque está produciendo más información todos los días -y extraordinariamente raro que esté detrás de la cámara diciéndote, ¡Acción!. Antonio Banderas, actor

Aún antes de que Dolor y Gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar, hiciera su debut en el Festival de Cine de Cannes, el póster de la cinta ofrecía una pista reveladora: la sombra proyectada por el actor Antonio Banderas tiene la forma de la familiar silueta de su director.

¿Acaso significaba que Almodóvar, de 69 años, estuviera embarcandose en su proyecto más personal a la fecha? Eso se queda corto.

En Dolor y Gloria, Banderas interpreta a Salvador Mallo, un aclamado director español que tuvo su inicio con cintas provocativas no muy disímiles a las que Banderas solía estelarizar para Almodóvar, entre ellas La Ley del Deseo, Matador y ¡Átame!.

VISTIÓ ROPA DEL CINEASTA

En el papel de Mallo, Banderas incluso viste ropa del clóset de Almodóvar y vive en un departamento construido para asemejar al de Almodóvar, que sorprendió a los públicos iniciales.

"En España, mucha gente me dijo que hay un momento en que no ve a Antonio y me ve a mí", dijo Almodóvar a los reporteros en Cannes. "Es muy curioso y, para Antonio, muy halagador".

Al tiempo que Mallo pasa este filme episódico reflexionando sobre su propia mortalidad y preguntándose si tiene la resistencia para embarcarse en una producción nueva, lidia con una adicción a la heroína en la etapa tarde de la vida que Almodóvar inventó para Dolor y Gloria.

AUTOBIOGRÁFICA

Pero buena cantidad de la película es autobiográfica, desde los problemas de salud de Mallo hasta un rompimiento trágico que tanto el personaje como Almodóvar no han podido superar del todo.

Fue suficiente como para pescar a Banderas de sorpresa cuando Almodóvar le envió inicialmente el libreto.

"Me dijo, vas a ver muchas referencias a amigos y personas que conocemos, Antonio -pero ¡no sabía que lo iba a encontrar a él!", dijo Banderas. "Había cosas allí que nunca pensé que fuera a revelar, ni siquiera a sus amigos".

NO ERA SEGURO

Aunque Banderas ha estado trabajando con Almodóvar desde el inicio de las trayectorias de ambos, el papel no lo tenía en la bolsa.

"Pensé en él, pero no estaba completamente seguro", dijo Almodóvar. "Mi lista de Salvadores era de tres y no voy a decir quienes eran los otros dos -algunos son conocidos.

Pero necesitaba hablar con Antonio sobre el personaje, porque lo que yo quería de él era lo opuesto de este estado de ánimo épico que posee Antonio. Quería que mostrara su fragilidad".

SE PERFILA AL OSCAR

El resultado es una de las actuaciones más aclamadas del festival, una interpretación tierna y sin aspavientos de Banderas, que quizás hasta podría conducir a la primera nominación al Óscar para el actor de 58 años.

"Pedro no quiere que uses trucos y herramientas que funcionan para otros, que funcionan para ti, que funcionan para el público", dijo Banderas. "No, él quiere verdad".

Sin embargo, la verdad puede tener que manejarse con pincitas cuando estás habitando un papel basado en tu director.

Lo que es más, Banderas tuvo la encomienda de mostrar un lado apagado de Almodóvar, que el vivaracho realizador rara vez muestra en público.