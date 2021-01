"En el norte trabajamos y en el sur descansan", reaccionan en redes a dichos de Samuel García

De nuevo en redes sociales volvió a ser tendencia, Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo Léon.

En Twitter se viralizó una entrevista en la que se le escucha decir a Samuel García: "En México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan".

La entrevista se realizó en 2015 pero usuarios de redes sociales revivieron lo dicho por el precandidato de MC.

Estos son alguno memes de la polémica.

En los últimos meses Samuel García ha sido el centro de una serie de escándalos mediáticos, entre ellos sus comentarios relacionados con sus quejas porque su padre lo obligaba a madrugar para jugar golf y por calificar de "sueldito" un ingreso de 40 mil o 50 mil pesos mensuales entre los servidores públicos.

Otros de sus mayores escándalos ocurrio en agosto de 2020, cuando el entonces senador fue señalado de "machista" por comentarios hacia su esposa.Esto fue durante una videollamada, donde Samuel le dijo de modo imperativo a su esposa Mariana: "súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna".

Ante la sorpresa de la influencer responde que ella sólo ve su rodilla, el senador insiste: "que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna". Luego que ella ajusta la cámara y él se da por satisfecho, Mariana dice "ay, nombre, de veras", el emeceísta replica, "pues me casé contigo, pa´ mí, no pa´ que andes enseñando".

Tras los comentarios Samuel terminó por disculparse, con Mariana y todas las mujeres, además de reconocer que usó una "frase estúpida", pero insistió en que no es machista. Recordó su compromiso y ahora más profundo con las causas de las mujeres, además de asegurar que tomará cursos para ser un poco o mucho más feminista.