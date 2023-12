Se ´estrella´ reconstrucción

Ciudad de México

Los trabajos de reconstrucción en Acapulco, tras el paso del huracán "Otis", suman dos retos: el abasto de insumos básicos para las obras y el restablecimiento del servicio de agua potable.

"El huracán destruyó bodegas, muchas en las que se guardan materiales quedaron dañadas, entonces, antes de surtirlas hay que arreglarlas y todavía no llegamos a eso, y habrá empresas que ya no volverán a abrir", advirtió Pedro Azcué, CEO de JLL México.

Afirmó que comienza perfilarse el desabasto de vidrio, pues falta material para vivienda, hoteles, tiendas, hospitales y escuelas en Acapulco y Chilpancingo, por lo que hay que comprarlo en Cuernavaca o Ciudad de México, donde tampoco se cuenta con insumos suficientes.

"La cantidad de vidrio que se va a necesitar para reconstruir todo lo que está roto tendrá que llegar de otros lados y dudo que exista toda esa cantidad de vidrio en la Ciudad de México, se va a tener que llevar de Monterrey y probablemente de importación, y eso tarda", dijo el directivo.

Por su parte, Julio César Martínez, presidente de la Cámara Nacional del Aluminio (Canalum), explicó que en el caso de los perfiles para ventanas y puertas, la sobredemanda de Acapulco representa tres meses de producción de la planta más grande del país.

Este inventario se puede atender con la producción nacional, pero es necesario garantizar que habrá vidrio para los trabajos.

"Los productores de perfiles tienen un sistema de distribución a través de tiendas y bodega, los principales distribuidores no tenían contemplado algo así en Acapulco, entonces para una demanda normal lo que tienen allá no es suficiente, entonces sí se habló y se vio como área de negocio la oportunidad de la apertura de nuevas bodegas, pero los tiempos propios no siempre se dan", detalló el titular de Canalum.

Respecto al agua potable, el CEO de JLL México detalló que a un mes del huracán, los pobladores aún padecen la falta de agua potable, lo cual ha dificultado la llegada de trabajadores para la reconstrucción.

"Todavía falta agua, no es exclusivo de las casas, hay pocos comercios que han abierto, puede ser que haya algunos hoteles abiertos, pero de ahí a que sea una situación donde se van a ver muchos turistas no creo.

"Una cosa es la retórica y otra la realidad, y la realidad es que estamos lejos de llegar a dónde se debe", dijo el directivo.