Necesaria educación financiera

CIUDAD DE MÉXICO

La falta de educación financiera es un problema de todas las generaciones, sobre todo entre los adultos jóvenes, publicó Wall Street Journal. Una forma de llenar ese vacío es leyendo libros sobre la materia.

"Las mujeres inteligentes terminan ricas"

El libro empodera a las mujeres sobre sus finanzas.

"Me enseñó a no avergonzarme y a no pensar que mis necesidades financieras eran menos importantes que las de los hombres", contó una lectora.

"El millonario de al lado"

"Me hizo darme cuenta de que no puedes ganar tu camino hacia la riqueza si gastas lo que ganas o, peor, si gastas de más", comentó un lector.

Puedes ser millonario a través del ahorro e inversión.

"La delgada línea verde"

Analiza cómo las personas ricas crecen y protegen su riqueza, lo que puede enseñar a otros sobre su propia relación emocional con el dinero.

"La guía de inversión de los Bogleheads"

Cuando compre fondos elija los de comisiones más bajas. Si paga más en un restaurante quizá sea por una mejor comida, pero esto no es así en las inversiones.

"Ponte bien con el dinero"

Propone pagar deudas más bajo primero y luego la que tiene la tasa de interés más alta.