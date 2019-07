Empresa de modas desata la ira de personas con sobrepeso por regalar barritas dietéticas

La empresa minorista de modas Forever 21, de EE.UU., ha recibido una oleada de críticas luego de que buen número de sus clientes con sobrepeso encontraran, como obsequio, barritas ditetéticas en sus pedidos.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con furibundas acusaciones de estigmatización por causa del peso corporal.

Ganiella García, quien se define a sí misma como cliente permanente de la marca, contó a BuzzFeed News que tras hacer un pedido por internet y recibir esta semana el envío, se estaba probando sus ropas de talla grandecuando descubrió en el fondo de la caja una barrita Atkins.

"Fue muy insultante. Honestamente, me gusta comprar en Forever 21, pero ahora no me siento cómoda con una compañía que cree que no debo ser del tamaño que soy", se quejó.

A su reclamo se unieron muchas mujeres en Twitter, que calificaron el gesto de la empresa como una insinuación de que debían perder peso.

"Pasé de la talla 24 a 18, todavía una chica de talla grande, pues. Pedí unos vaqueros a Forever 21, abrí el paquete, miré adentro y vi esa barra de Atkins. ¿Qué estás tratando de decirme, Forever 21, que estoy gorda, que hay que perder peso? ¿Les mandas eso también a mujeres de tamaño no grande?", escribió indignada MisGG.

"Forever 21, ¿por qué envían barras Atkins con los pedidos de tallas grandes? Es muy gordofóbico, insensible y perjudicial para todos los involucrados. La cultura dietética sigue prosperando debido a compañías como la de ustedes, que 'sutilmente' la empujan por las gargantas de las personas. Por favor, aborden esto", exigió la usuaria Lauren.