Embajada de Ucrania en México desata polémica al responder: "¿te pagan en rublos o en tamales?"

El periodista Gabriel Infante había escrito: "Es pertinente señalar que el gobierno ucraniano cerró medios de comunicación opositores; tres canales de TV: 112 Ucrania, ZIK, News One y sancionó al medio digital Strana Ua".

De inmediato, los internautas reaccionaron exigiendo respeto a la embajada de Ucrania en México por agredir a un periodista y calificaron de inadmisible su clasismo y racismo contra los mexicanos y demandaron respeto.

La historia comenzó cuando la embajada compartió el polémico video de un tanque aplastando a un automóvil en Ucrania. Muchos dijeron que era ruso, otros que era ucraniano y se había salido de control. La mayoría celebró que el conductor estaba vivo.

La embajada criticó a la agencia de noticias Sputnik, un sitio web y servicio de radiodifusión del gobierno ruso creado por la agencia estatal rusa Rossiya Segodnya, por el video del tanque.

También respondió a la embajada de Rusia en México que, el 25 de febrero, advirtió a los usuarios de la red social que no cayeran en la desinformación con las imágenes sobre la situación de Ucrania, pues eran falsas: "Recuerden: apelación a las emociones más inmediatas es una de las principales características del contenido falso".

En su mensaje, la embajada de Ucrania en México dijo: "Uf, Sputnik pagado del bolsillo del Kremlin, vaya fuente de confianza.25.02.22. Vehículo blindado ruso aplasta un coche civil en Kyiv. Desmiente esto, Ivan".

Infante escribió que también el gobierno de Ucrania participa en la difusión de fake news en redes, citando a Julián Macías, quien dio un informe en el programa de Youtube "Sin censura".

El tuit fue publicado el 26 de febrero y causó la reacción hasta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que las redes son extraordinarias, aún con bots e insultos porque la gente se sincera y les sale su racismo.

"También para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere. No a la hipocresía. O creo que fue una embajadora de no sé qué país que le contestó a otro: ´¿te están dando rublos o tamales?´ ¡Imagínense! No sabe lo que son los tamales. Está como para enviarle una ´guajolota´ ahora, unos tamales de Oaxaca", ironizó.

Tras el debate, la embajada de Ucrania eliminó los tuits, pero varias personas lo compartieron en sus cuentas e incluso advirtieron que la oficina diplomática ha estado bloqueando cuentas de mexicanos que cuestionan las acciones de ese país.