Elimina IMSS elección de delegados por ´dedazo´

Ciudad de México.

Para evitar malas prácticas cómo compadrazgos o el famoso "dedazo" a la hora de elegir a los encargados de las Oficinas de Representación antes Delegaciones estatales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzará el próximo lunes un concurso de oposición para que médicos y enfermeras se postulen a dichos puestos y los ocupen antes de que finalice el año.

Cómo lo adelantó El Uniersal, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunció que los 35 delegados del Seguro Social serán relevados y se abrirá una convocatoria pública para elegir a los próximos responsables de las "Oficinas de Representación", en la que sólo podrán participar médicos o enfermeras de profesión.

"Los nombramientos respondían a procesos políticos e incluso llegó a haber suerte de reparto entre los que ganaban una elección. Antes se sacrificaban personas con conocimientos, experiencia y sobre todo con la posibilidad de encabezar esfuerzos y se imponía una lógica política de compadrazgo, ahora será mediante un concurso de oposición al interior del Seguro Social", dijo.

En conferencia de prensa, Robledo Aburto detalló que la convocatoria estará vigente del 2 al 15 de septiembre y los aspirantes serán evaluados en cuatro etapas: examen de conocimientos, entrega de un ensayo, entrevista con un panel de expertos y evaluación curricular.

"Implementamos un nuevo proceso de selección de titulares que cancele la probabilidad de dedazo a una competencia o facultad, la idea es que los nombramientos pongan en el centro el mérito de las personas y la trayectoria como como el mejor aval", comentó.

El titular del IMSS enfatizó que se seleccionará el mismo número de mujeres y hombres para ocupar las Oficinas de Representación.

"Saldrán 35 mujeres y hombres por igual, los seleccionados sabrán a qué entidad se irán hasta el final del proceso", expresó.

Sobre los delegados actuales, puntualizó que ocho cumplen con los requisitos para participar en la convocatoria y resaltó que no hay un rompimiento con ellos.

"Hay quienes son susceptibles a participar, quienes puedan ser elegibles seguramente tendrán continuidad, muy probablemente en otro estado. El tema no está en las bajas o altas, no podemos hablar de despidos, no sabemos quienes vayan a participar y también tenemos que respetar a quienes quieran jubilarse", refirió.

Zoé Robledo reconoció que algunos delegados no han cobrado desde que fueron ratificados con su cargo y en promedio el sueldo que obtienen es de 90 mil pesos, pero hay quienes ganan menos, por lo que tendrá que haber un proceso de homologación.

"Algunos delegados no ganan nada porque no les han pagado, otros que fueron ratificados en su encargo ganan, aproximadamente, 90 mil pesos, pero había quienes tienen un sueldo inferior, lo que queremos es mejorar la uniformidad, si todos pasan un mismo concurso, deberían tener el mismo sueldo y prestaciones", resaltó.