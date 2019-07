El último y me voy: 'Conejo' Pérez

El portero Óscar Pérez confirmó que mañana vivirá su último partido como futbolista, en el homenaje que le hará Cruz Azul antes de su partido ante el Toluca, en el Estadio Azteca.

El "Conejo" agradeció que siempre lo apoyaron en cualquier club donde se paró.

"Se llega el fin de una etapa, una etapa como jugador en activo, el día de mañana será el último partido que participaré, y me dejaron muchas cosas, primero agradecerles a cada una de las instituciones que me dieron la oportunidad de trabajar, de jugar al futbol", explicó Pérez este viernes en La Noria.

"Que es mi pasión, que es lo que me encanta hacer, a la gente de Tigres, a la gente de Jaguares, de Necaxa en Aguascalientes, de San Luis, de Pachuca, siempre recibí muestras de afecto, de apoyo, y no hay palabras para agradecer todo eso, siempre donde me paré me trataron de maravilla".

El guardameta mexicano aceptó que le hubiera gustado ser parte de La Máquina durante todo el Apertura 2019 pero no se dieron los tiempos.

"Si hubiera dado el caso pues claro que sí, pero bueno, los tiempos no lo permitieron, las circunstancias se dieron así e igual estoy muy contento de estar acá", apuntó.

Pérez recordó que se fue de los celestes por la presión que había en el club de gana un título, pero esa situación le ayudó a ganarse un lugar en Selección Mexicana.

"Quizás por eso, cuando me dan la oportunidad de ir a Selección, pude manejar muchas circunstancias, el entorno que a veces se presenta y eso me permitió afianzarme en Selección", agregó.

El "Conejo" comentó que aún estudia cuál será su siguiente paso en el balompié, de donde nunca quiere alejarse.