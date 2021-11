"El tóxico" le quema auto afuera de su casa

Este hecho sucedió alrededor de las 05:00 horas de este martes en una vivienda ubicada en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional.

La mujer de nombre Nadya "E" denunció en redes sociales y aseguró que interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Poco antes del amanecer, Veladores de Ciudad Madero al pasar se percataron que un vehículo se encontraba incendiándose, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de los Bomberos, así también procedieron a sofocar las llamas con el uso de mangueras y cubetadas de agua.

Por fortuna lograron apagar las llamas, sin embargo en el daño en la unidad de la marca Chevrolet fue mayúsculo.

La mujer responsabilizó a su ex pareja de nombre Michelle Antonio "R", mismo que fue captado en el vídeo de vigilancia de una casa contigua cuando llegó a donde se encontraba estacionado el vehículo y lo roció con combustible para después prenderle fuego.

"No te importó que estuviéramos dormidos dentro de la casa, no te importó que tu hijo estuviera aquí adentro, no te importó que la vida de mi hija sin deberla ni temerla también corría peligro", citó la mujer.

Agregó; "Te hago responsable a ti de cualquier cosa que nos pueda pasar a mi y a mis hijos a partir de este momento. Tuviste el valor de venir a mi casa a prenderle fuego a un carro que tú sabes perfectamente que no era mío, no te importó aún sabiendo que la línea del gas está a tan sólo unos metros de donde le prendiste fuego al carro".

"La denuncia ya está puesta y deseo que caiga sobre ti todo el peso de la ley, por que mereces pagar por esto que hiciste, no te detuviste ni por tu hijo. Podría llenarme la boca diciendo que no te tengo miedo, pero sí, sí tengo miedo de lo que eres capaz y temo por mi vida y por la de mis hijos, no voy a permitir que nuestras vidas sigan en peligro con una persona como tú, esto que hiciste no se justifica con nada, no voy a pasar esto por alto y quiero justicia", concluyó la afectada.