El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente: AMLO

Durante su discurso para conmemorar el 111 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el presidente López Obrador dijo que "ahora no se impone nada, se manda obedeciendo, se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir", indicó.

También aseguró que actualmente "hay transparencia plena y derecho a la información", porque no se le censura a nadie.

"No se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias", dijo AMLO.

Destacó el hecho de que su gobierno actúa con austeridad y autoridad moral, pues aseguró que "no se tolera" la corrupción y tampoco se permite la impunidad.

"En la práctica, no hay fueros ni privilegios; se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, y se cuida y se promueve, como lo estamos haciendo el día de hoy, el patrimonio cultural e histórico de México", aseveró.

Recordó que "la infamia cometida" contra el expresidente Francisco I. Madero dejó la enseñanza de que el mejor aliado de poder público dispuesto a transformar, es "el propio pueblo", y arremetió:

"Nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia", advirtió.

Luego mencionó que la clave está en la frase del presidente Benito Juárez: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

"En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país", indicó AMLO.

Por ello, señaló que "sin el apoyo del pueblo", su gobierno tampoco habría resistido "la intensa campaña" en contra de su movimiento desde los medios informativos convencionales y las redes sociales.

"Ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció Francisco I. Madero, apóstol de la democracia", refirió el mandatario.

Enseguida, mencionó que, desde su campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, el lema fue "por el bien de todos, primero los pobres".

"La expresión mencionada implica algo no menos importante: atender a los más pobres, es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna", aseguró AMLO.

Comentó que otro aspecto heredado de la Revolución es la contribución comprometida de las Fuerzas Armadas, porque en estos tiempos está resultando esencial para la transformación del país.

"A diferencia de otros ejércitos, el nuestro surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó en el asesinato del presidente (Francisco I.) Madero y del vicepresidente (José María) Pino Suárez, y para defender la democracia y la legalidad", dijo y remató:

"No olvidemos que el actual ejército nació al día siguiente de ser aprehendido el presidente Madero, aquí en Palacio Nacional, por militares porfiristas y huertistas y, desde entonces, los integrantes de las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones", expresó AMLO.

Luego, señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas "no han pertenecido a la oligarquía", porque vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo.

"El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la patria", aseguró el presidente López Obrador.