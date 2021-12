El pueblo es quien manda: Héctor Garza

Nuevo Laredo, Tam.- Héctor Garza aseguró que es el puntero en las mediciones que realiza Morena para la designación de su candidato a la gubernatura de Tamaulipas, "vamos en el camino correcto y vamos en primer lugar", expresó al reunirse con sus simpatizantes en Nuevo Laredo.

"Nos quisieron ocultar y no nos tomaban en cuenta para realizar las encuestas, pero saben qué?, me acaban de entregar las nuevas mediciones y nuestros adversarios preocupados van a estar, porque en primer lugar estamos, por eso no nos ponían en las encuestas, a la encuesta vamos y vamos a ganar, así de sencillo", insistió.