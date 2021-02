El periodismo fue mi escuela.- Poniatowska

"Yo considero que lo que es importante, lo que vale la pena, es transmitir lo que uno siente y ser un buen escritor. Yo creo que se puede ser un mal periodista y un mal escritor, pero para mí, en mi caso, el entrenamiento periodístico me sirvió, fue una escuela para mí".

Para la autora, recipiente del Premio Cervantes en 2013, el menosprecio que se tiene hacia el periodista ocurre porque se ignora que muchas de las cualidades de este oficio son las mismas de las que echan mano los escritores de ficción.

"Yo creo que es una falsedad y creo que los libros que han hecho grandes escritores tienen muchísimo de periodismo, muchísimo de entrevistar, de escuchar, de ver y de oír, porque finalmente escribir es transmitir emociones, decisiones, hacer crónicas, relatar qué es lo que ha sucedido".

Con una sesión introductoria de preguntas realizadas por Moisés Rosas, director de Enlace Cultural de la UDLAP, la escritora respondió a los alumnos sobre la creación de obras como La noche de Tlatelolco, Tinísima y Leonora.

Ante las preguntas de los estudiantes sobre sus inicios en el periodismo, Poniatowska relató su primera asignatura -casi accidental- en las páginas de sociales del diario Excélsior y sus visitas a la cárcel de Lecumberri para entrevistar a líderes ferrocarrileros e integrantes del movimiento estudiantil del 68.

Asimismo, la autora dio su opinión sobre el papel de las mujeres en el periodismo y cómo ayudaron a dignificar un oficio que, cuando comenzó su carrera, estaba plagado de corrupción.

"Yo creo que las mujeres han entrado y sus pasos son muy firmes. Son, además, un aire muy fresco y muy nuevo en las redacciones, en el que cabe la honestidad", expuso.

"Las mujeres, en general, hicimos que hubiera muchísima más honradez en las redacciones de los periódicos y en el periódico mismo", abundó.

De igual forma, la autora de Las siete cabritas y Lilus Kikus aseguró que el feminismo no es un fenómeno reciente, sino que se remonta a mucho tiempo atrás, con mujeres como la periodista Elvira Vargas, la escritora y educadora Adela Formoso de Obregón Santacilia y la diplomática Amalia González Caballero de Castillo Ledón.

Cuestionada al respecto, Poniatowska también encomió a las mujeres que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual y habló sobre su propia historia de abuso, descrito en su libro más reciente, El amante polaco, en el que da claves que identifican a su agresor como el escritor Juan José Arreola, sin nombrarlo, como publicó este diario tras la confirmación de la autora.

"Es una pregunta que tiene que ver con una realidad que aún existe y que es muy dolorosa, pero cada vez las mujeres denuncian más, denuncian más un abuso y tienen el coraje de hacer público que han sido víctimas.

"En mi caso, fue una historia de la que jamás he hablado, hasta que fui obligada por las circunstancias el año pasado, porque se publicó un artículo en un periódico, REFORMA, entonces yo reaccioné a raíz de eso, pero creo que, finalmente, le soy muy sincera, creo que si jamás sale ese artículo, si no se publica ese artículo sobre haber tenido un hijo, jamás lo hubiera dicho, me hubiera muerto sin decirlo", expuso.

