El Parkinson no lo detiene

A sus 72 años el cantante Ozzy Osbourne no piensa en alejarse de la música. Padecer Parkinson, condición que él mismo hizo pública en enero del 2020, tampoco ha sido un impedimento aunque sí experimenta días malos.

"Cambia todos los días, hay días en los que Ozzy está brillante, camina y está fantástico, se siente espléndido y luego a la semana siguiente puede llegar a tener días realmente muy malos en donde no siente demasiada energía que digamos entonces nada es permanente con esto, va variando todo el tiempo", compartió su esposa Sharon.

"Ozzy trabaja con un fisioterapeuta, todos los nuevos medicamentos que salen para el tratamiento del Parkinson los consideramos, consideramos los mejores tratamientos para él, todos los días son distinto, no es como que esto va a ser para el resto de su vida, no va a estar postrado en una silla, así él no toma la cuestión".

DOCUMENTAL

Además, su hijo Jack asegura que el llamado Príncipe de las Tinieblas, quien fuera líder de la banda de heavy metal Black Sabbath, ya grabó un álbum y está haciendo uno más, a la par está filmando un nuevo programa y el próximo 15 de marzo estrenará su documental "Las nueve vidas de Ozzy Osbourne" por el canal A&E a las 22:50 horas

"Su diagnóstico ha cambiado su vida pero sutilmente, yo no diría que la ha alterado drásticamente", señala Jack.

Junto a su esposa Sharon y su hijo Jack, Ozzy ofreció una conferencia de prensa en el marco del estreno del documental. El especial de dos horas resume la vida del músico incluirá entrevistas con el cantante y sus compañeros de Black Sabbath así como su familia incluida su esposa Sharon quienes hablarán sobre las distintas etapas en la carrera de la figura del heavy metal.