´El Madrid ya tiene entrenador´

Madrid, España

El entrenador portugués José Mourinho aseguró que no está a gusto con que se le vincule con el Real Madrid ya que este club tiene técnico, a quien respeta.

"Hablar de mi nombre es lo que no me gusta

"No me gustaría entrenar al Real Madrid porque ya tiene entrenador. Y ya está, no puedes entrenar a un equipo que ya tiene entrenador", indicó a Deportes Cuatro.

El ex DT merengue aseguró que espera que Zinedine Zidane y el club encuentren el rumbo tras un irregular inicio de temporada en España e iniciar la Champions League con derrota.

"Hablo con respeto de un entrenador que está ahí y no es un cualquiera en la historia del Real Madrid, yo fuera, completamente fuera de eso.

"No soy persona de tonterías o de vender humo, me gustaría que las cosas fueran bien y todo se tranquilice", estableció.