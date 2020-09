El folclor... su pasión

El maestro Raúl Ríos Santiago, con cuatro décadas de exitosa trayectoria dancístico, de los cuales 40 son de manera personal y 36 de ellos ya a cargo de su agrupación El Ballet Folklórico de Tamaulipas, México, con lo que demuestra que su pasión es el folclor de nuestro país.

ES UN HONOR

En entrevista le cuestionamos que le inclino a promover y fomentar la danza, a lo que respondió: "El amor a nuestras costumbres y tradiciones , porque son únicas en el mundo que conocemos y fortalecer su presencia entre nosotros como mexicanos y ante públicos extranjeros, es es un verdadero honor y orgullo".

Raúl Ríos dentro de la danza , tiene a cargo únicamente El Ballet Folklórico de Tamaulipas, México el cual fundó un 22 de junio de 1984, sobre este dijo: "Cuando lo fundé con toda mi energía, desde entonces mi enfoque lo he dedicado al ballet, porque a través de él, reflejo parte de mi sentir, emociones, sentimientos, mi concepción hacia nuestro país y el valor de gran de gran parte de nuestra sociedad"

Respeto a las expectativas, a cargo de El Ballet Folklórico de Tamaulipas, México, indicó: "Poder seguir teniendo la oportunidad de mostrar una parte muy importante de nuestro México y nuestra ciudad, a diferentes sociedades del mundo, ya que la promoción de la danza folclórica mexicana siempre es necesaria".

Además abundó sobre el fomento y promoción de la danza mexicana, diciendo: "Nuestra danza es un valor social, que siempre debe estar ligada a nuestra vida, ya que es algo que se transmite de generación a generación, así que seguiremos siendo juglares de nuestras raíces dancísticas ".

UN VALOR INMATERIAL

En cuanto el apoyo del gobierno a la danza folclórica, indicó: "El gobierno tiene sus expectativas dependiendo de quien esté con esa responsabilidad, porque si no conocen la sensibilidad de quien hace danza o de un artista, jamás podrán entender la importancia social que tiene este valor inmaterial, para nuestra sociedad".

El maestro Ríos Santiagode aseveró que le gusta trabajar más de forma particular, ya que se tiene la libertad de proyectar su trabajo y el sentido dancístico sin límite alguno y mencionó: "De manera particular me gusta más dancisticamente: por amor a nuestro tamaulipas".

En cuanto a futuros proyectos, indicó: "Si Dios nos da la oportunidad, seguir dando a conocer la riqueza cultural de nuestro México a nivel local, nacional e internacional"

BIEN AVALADO

Sobre la preparación que lo avala en la danza, explicó: "Inicié siendo un niño, gracias a la primera incursión en un baile jalisciense, de la mano de la maestra Bety Peña (QEPD) , en la escuela primaria José Pilar Palafox; ahí fue donde descubrí que algo grande invadía mi interior con los bailes mexicanos, después incursioné en instituciones serias para empezar a adquirir conocimientos a nivel nacional y recorriendo parte de nuestra república buscando los mejores maestros, para poder aprender de forma directa, los más mínimos detalles de música, coreografía, vestuario, la manera correcta de como hacer sonar una tarima con el golpe de nuestro calzado de danza y sobre todo la esencia de cada movimiento que refleja la vida propia de cierta región".

¿Qué te falta hacer?: "Me gustaría reactivar las muestras folclóricas nacionales, que a finales de los años 80´s y a principios de los 90´s, realizaba en nuestra ciudad, donde nos visitaban grandes agrupaciones dancísticas de diferentes estados de nuestra República Mexicana y seguir aprendiendo de todo un poco, ya que siempre hay algo nuevo que se presenta ante nuestros ojos".

GRANDES SACRIFICIOS

Sin duda esta disciplina implica grande sacrificios, sobre esto comentó: " Cuando amas algo te entregas en cuerpo y alma y tienes que tener la capacidad y madurez para entender que la vida personal es decisión tuya y la vida artística es algo que te pertecece a tí y a tu público, porque es algo que si no se comparte, simplemente se hecha a perder como agua estancada".

Este titán de la danza folclórica, antes de finalizar la entrevista deja estas recomendaciones para quienes inician en el mundo de la danza: "Si no tienen pasión por lo que sienten, que busquen su verdadera vocación, para que no engañen a la gente, aparte de buscar una buena preparación con conocimientos sólidos y que no se confíen de los tutoriales que se difunden por internet, porque muchos carecen de veracidad; es mejor buscar buenos maestros e ir donde se encuentran ellos para lograr tener un conocimiento real y adecuado".