El ´Chupón´ está de vuelta

"Dejé de jugar dos años por lo del covid y me desanimé bastante, ya no quería jugar pero mi mamá me animó y regresé, estoy con muchas ganas otra vez y sueño con ir a Williamsport el próximo año", comentó con mucha emoción el parador en corto y tercera base, quien está teniendo una gran temporada con los invictos Royals en el torneo local.

Juega béisbol desde los 4 años de edad. Ha sido seleccionado de la Kelly en la mayoría de las categorías lo que le ha permitido disputar torneos nacionales e internacionales. Ahora a sus 12 años se inspira en el dominicano Manny Machado y a diario persigue el sueño de jugar en los Padres de San Diego.

"Yo quiero ser profesional y llegar a las Grandes Ligas, no es fácil pero voy a entrenar muy duro y a jugar mejor", afirmó el chamaco surgido de la Colonia San José.

El "Chupón" es el menor de tres hermanos, el único que continúa en los diamantes y el ídolo de la señora Yamilet Cruz Uscanga, quien lo acompaña en todas sus aventuras en el Rey de los Deportes.

"Me siento muy orgulloso de mi mamá, nunca me ha dejado de apoyar, a mi y a mis hermanos, siempre me motiva mucho", expresó mientras observaba a su madre en las gradas.

"Regresé a jugar porque me gustaría ser campeón nacional y poder jugar en la Serie Mundial de Williamsport".