El capitán Manny alzó la voz

Guadalajara, Jalisco.

Luego de las declaraciones de Ray Padilla, director deportivo de los Charros, quien lamentó la pobre actitud mostrada por los peloteros en su eliminación de la LMP, José Manuel Rodríguez afirmó confiar en la entrega de sus compañeros.

"¡Yo sí di todo! Y confío que la mayoría de mis compañeros también", dijo Manny.

Por segunda campaña en fila, los Charros cayeron eliminados en la primera ronda de los Playoffs, esta ocasión ante los Yaquis de Ciudad Obregón.

"Durante la pretemporada, inicio y trayecto de la temporada, se seguían quejando de los salarios, de algo que se llegó a un consenso de todos los dueños de los equipos junto con la Liga de hacerse frente (crisis económica) de que llevaran un sustento a sus casas.

"Desafortunadamente tenemos demasiadas ´estrellitas´ y ellos no lo vieron así, al contrario, miraban como que el beisbol mexicano les estaba quitando dinero de su bolsa y nunca lo asimilaron. Si estás pensando durante el juego o la temporada que te están chingando, no das porque tu mentalidad no está en el terreno de juego o en lo que tienes que hacer", comentó Padilla.

Las declaraciones de Padilla dieron pie a las manifestaciones de los seguidores de los Charros, que ya piden un cambio generacional en el equipo que llegó con una base de jugadores de Guasave en 2014, cuando se dio el cambio de plaza a Zapopan.

En 7 campañas en la LMP, y aprovechando las condiciones de altura en las que se encuentra el Estadio Panamericano, Jalisco ha liderado los departamentos ofensivos, pero su talón de Aquiles siempre ha sido el pitcheo.

Para este año, el ya poderoso y experimentado lineup tuve el ingreso del cañero Christian Villanueva, pero el bateo bajó considerablemente cuando jugaban como visitantes.