Edomex avala Ley de Identidad de Género; personas trans podrán corregir acta de nacimiento

Una vez abierto el periodo de sesiones, la diputada de Morena, Liliana Gollas, rodeada de banderas multicolores, símbolo de la diversidad, presentó el dictamen relativo a las reformas a diversos artículos del Código Civil y la adición del capítulo 8º, con el que se incorpora el nuevo trámite a realizarse en el Registro Civil directamente.

Gollas aseguró que se trata de una iniciativa histórica y que atiende una de las demandas más sentidas de un sector de la población históricamente discriminado, violentado en sus luchas, poco reconocido y víctima constante de racismo y fobia.

El dictamen, que procede de dos iniciativas, una de Morena y otra del PRD, fue elaborado por las comisiones unidas de puntos constitucionales, y de administración y procuración de justicia para la "igualdad de género".

La iniciativa al final fue aprobada por mayoría de votos, con 70 a favor procedentes de las fracciones legislativas de Morena, PRD, PT y PVEM, y con la abstención de los diputados de Acción Nacional, quienes se mantuvieron en su banca y en esta ocasión no fijaron ninguna postura, de hecho no hubo debate sobre algún punto o artículo, ya que no hubo reservas.

Esperan por matrimonio igualitario

A las afueras del Congreso Local, representantes de la comunidad trans aseguraron que este es un paso histórico para los derechos humanos y las luchas por la no discriminación y reconocimiento jurídico de este sector, pero aún está pendiente de resolución la iniciativa del "matrimonio igualitario" que los diputados de Morena les prometieron sacar en esta legislatura, sin embargo a menos de dos meses de que concluya, no han cumplido.

Personas Trans celebran la aprobación del dictamen del reconocimiento de la identidad de género en el congreso del Estado de México. Foto: Germán Canseco.

Rudy Rafael Díaz, "la Rudy", una de las más reconocidas activistas de la comunidad trans, aseguró que para lograr el reconocimiento de identidad, tuvieron que pasar 22 años y no menos de cinco iniciativas, por lo que esperan no tener que esperar un periodo similar para que en el Estado de México, se reconozca el matrimonio igualitario un cambio prioritario para que puedan acceder a otros derechos, como una pensión e incluso seguridad social.