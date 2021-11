Echa ´bolita´, a Xicoténcatl; observaciones de ASF; ´no fueron en mi periodo: Pilar Gómez

Los documentos están ahí, es obligación del ente estar solventando las observaciones que hace la auditoría como en nuestro caso nos tocó ayudar a solventar desde el período anterior de Óscar Almaraz, de Xicoténcatl...* María del Pilar Gómez Leal, exalcaldesa de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La exalcaldesa panista María del Pilar Gómez Leal rechazó alguna responsabilidad en las observaciones por seis millones 705 mil 860 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hizo a la administración municipal, pues recordó que los recursos correspondieron a la primera parte de la administración, que correspondieron al exedil postulado por el PAN, Xicoténcatl González Uresti.

"El tema es más complejo a como lo están manejando en los medios, realmente estas observaciones son de la administración anterior, al período en el que estuvo Xicoténcatl... no me correspondió, por lo tanto los funcionarios de mi administración no tienen esa información", dijo.

"Está dentro del Ayuntamiento, en Municipio, está en Tesorería, ahí es donde está", afirmó entrevistada en Palacio de Gobierno estatal, donde sería designada en un cargo en próximos días.

Las observaciones se tratan de recursos para la Pavimentación Asfáltica y Alumbrado LED del Acceso Principal del Relleno Sanitario del Ramo 28 que serían ministrados al Municipio dentro de la primera mitad del 2020. Y Pilar Gómez asumió la Presidencia Municipal de Victoria el tres de octubre de ese mismo año.

"Legalmente yo soy responsable a partir del tres de octubre, no soy responsable ni los funcionarios son responsables antes del tres de octubre del 2020, de ahí también se han confundido los términos y se ha confundido las cosas", dijo al agregar que el Ayuntamiento se encuentra en una etapa de solventación de la información requerida por la ASF, por lo cual, todavía no se puede hablar de algún hecho ilícito.

"No tengo ninguna preocupación ni ninguna responsabilidad por que no fue dentro del período de mi administración, hasta donde sé, todavía están en el proceso en el que pueden solventarlo, no están en un proceso en donde estén buscando a una persona que sea responsable jurídicamente", dijo en el caso del extesorero Arturo Vela Palacios.

"Se hace con una llamada, una llamada del contralor, del tesorero como nosotros lo hicimos con las demás observaciones que nos llegaban de Hacienda de períodos anteriores", argumentó.

Del mismo modo, rechazó los señalamientos de funcionarios de la actual administración municipal en el sentido de que tanto el extesorero como el exsubdirector de Licitación, Isaac Ignacio Cervantes Nava, sustrajeron documentación de la alcaldía de Victoria.

"Los documentos están ahí, es obligación del ente estar solventando las observaciones que hace la Auditoría como en nuestro caso nos tocó ayudar a solventar desde el período anterior de Óscar Almaraz, de Xicoténcatl, es un procedimiento normal administrativo que pasa en cualquier Ayuntamiento", reiteró.