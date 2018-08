Dos años más y se retira

Ciudad de México

El clavadista olímpico Rommel Pacheco se retirará de los clavados después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego de más de 25 años de carrera deportiva, el medallista mundial irá preparando el terreno después de los que podrían ser sus cuartos Juegos Olímpicos, en caso de conseguir el boleto.

"En dos años me retiro, después de Tokio 2020, tengo que ir preparando el camino para una vida después de ser deportista, pero sigo muy enfocado en el deporte... lo que hago siempre tiene algo que aportar a mi carrera", comentó Pacheco, quien recientemente se agenció tres medallas de Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, bronce en trampolín de un metro y oro en trampolín de 3 metros individual y sincronizado.

Aunque últimamente ha combinado el deporte con el espectáculo, el clavadista de 32 años de edad consideró que los programas televisivos en los que ha participado le han aportado algo a su carrera como deportista de alto rendimiento.

"El Exatlón lo que me aportó fue que... por más fea que estuviera la situación, de que me tuviera que quedar sin comer o en el piso, seguía teniendo que competir... y digo, esto no es nada. Ahora, en Mira Quién Baila, el ritmo es importante en el trampolín. Entonces, estar en las clases de baile me va a servir para tener más ritmo, y es una competencia más", comentó.

El clavadista decidió ya no participar en la plataforma en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para cambiarse al trampolín, prueba que significó a la vez volver a una prueba en que ya había competido y conseguir un ascenso en su carrera deportiva.

Desde los tres metros ha brillado en Copas del Mundo, Series Mundiales, en el Mundial de Barcelona 2013, en Centroamericanos y Panamericanos.