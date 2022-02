¿Dónde está...?

"Hasta el día de hoy no se cuenta con evidencia que permita establecer que el señor Carrizales se encuentre en Tamaulipas. Se ha revisado información compartida como parte del acuerdo regional de coordinación y colaboración entre las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila, sin que haya arrojado elementos para determinar la presencia del señor Carrizales", informó la dependencia al mando de Jorge Ontiveros Molina.

El exdiputado potosino fue visto por última ocasión en el hotel Las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila. Su familia solicitó la búsqueda desde el 31 de enero de 2022, por lo que lleva desaparecido 14 días.

´El Mijis´ se dirigía rumbo de Coahuila a Monterrey, Nuevo León, a bordo de una camioneta Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo, sin placas.

El pasado martes, el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, aseguró que Pedro Carrizales sí había llegado a Monterrey.

Carrizales Becerra envió a su esposa unos audios en los que aseguraba que fue detenido, pero que ya había sido liberado y se dirigía a su casa.

"Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los Gafes, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo", se escucha decir al político.

"Te sigo marcando sobre el camino mija, no he podido ir hablando porque me tenían detenido lo que quiero es salir de aquí ya, gracias te amo, no puedo ir hablando mucho mija", añadió.

Las Fiscalías de Coahuila y Nuevo León confirmaron que rastrean el paradero del político potosino en hospitales, centros penitenciarios y celdas municipales establecidos en el estado.

En octubre del año pasado Carrizales fue reportado desaparecido y localizado por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí.

La SSP tamaulipeca precisó que las autoridades de Nuevo León y Coahuila no han enviado una solicitud de colaboración que active los cuerpos de búsqueda locales para la posible localización del "Mijis"

Lo anterior se confirma ya que los medios de comunicación de la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Estatal de Búsqueda, ambas de Tamaulipas, no han publicado ninguna ficha para solicitar información del paradero de Pedro Carrizales.

¿Quién es el "Mijis"?

Pedro Carrizales tiene 42 años de edad y es originario de San Luis Potosí. A los 12 años entró al mundo de las pandillas y 5 años después nació su primer hijo.

Tiene una familia con 1 hija y 3 hijos, uno de ellos fue baleado y apuñalado por lo que a partir de ese hecho abandonó las pandillas.

La carrera política del 'Mijis' comenzó con gestiones comunitarias con los partidos del PRD y PRI. Ambos partidos aprovecharon su capacidad de movilización y organización para llevar votos.

En 2018, Pedro Carrizales, respaldado por Morena y PT, ganó la elección para ser diputado local en el Congreso de San Luis Potosí. Un año después, sufrió un ataque armado cuando circulaba en una carretera, pero no fue herido.

En 2020 al "Mijis" se le detectó cáncer pero un año después sanó. En septiembre de 2021 terminó su periodo de legislador y anunció que no se involucraría más en política partidista.

DIFIEREN POR DESAPARICIÓN

* Esposa envía carta a AMLO

* Miriam Martínez Vargas, esposa de Pedro César Carrizales, ´El Mijis´, le suplicó al presidente Andrés Manuel López Obrador que la ayude a encontrar al exdiputado potosino, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 31 de enero.

* Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la activista Frida Guerrera leyó una carta escrita por la esposa de ´El Mijis´, en la que pide apoyo del mandatario mexicano y reconoce su temor encontrarlo sin vida.

* "No pierdo la esperanza, pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos, y la mía, a las miles de familias incompletas en el país", dice la misiva leída en Palacio Nacional.

* La esposa del activista mencionó que las autoridades aseguran que desapareció en Tamaulipas.

* "Ya estamos atendiendo este caso. Rosa Icela Rodríguez es la responsable y se está trabajando en la búsqueda", respondió el mandatario.