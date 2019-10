Disgusta remake de ´El Rey León´

Elton John se sintió decepcionado por la versión live action de El Rey León, a pesar de haber ayudado a la adaptación de temas como "El Ciclo sin Fin" y "Hakuna Matata".

En una entrevista para British GQ, el músico confesó sentirse decepcionado, pues considera que la música fue desaprovechada.

"La música era una parte vital de la original y en la nueva versión no tuvo el mismo impacto. La magia y la alegría se perdieron.

"La banda sonora tampoco tuvo el mismo impacto que hace 25 años, cuando fue el álbum más vendido del año. La nueva banda sonora cayó muy rápidamente, a pesar del éxito en taquilla", declaró el compositor.

El creador del tema "Can You Feel the Love Tonight?" también dijo que le hubiera gustado involucrarse más en el desarrollo creativo, pero considera que no fue respetado como hace 25 años, cuando participó en la versión animada de El Rey León.

"Ojalá me hubieran dejado participar más, pero la visión creativa de la película y su música fueron diferentes esta vez. Además, no fui realmente bienvenido o tratado con el mismo nivel de respeto, lo que me hizo sentir muy triste", compartió Elton John.