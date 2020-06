Disfruta volver a la TV

Guadalajara, Jalisco.

Aún no llega el momento de volver a los escenarios rodeados de fans, pero María José ya está de vuelta en un set de televisión, y eso le da la esperanza de que todo pronto pasará.

La intérprete de "Adelante Corazón" y "Lo Que Tenías Conmigo" salió del confinamiento hace casi tres semanas para integrarse, con precaución, a la nueva normalidad y retomar el proyecto de La Voz, por Azteca Uno, cuyo arranque, antes de la pandemia, se había planeado para el mes de marzo.

NO TAN ENCERRADA

"Ya no estoy tan encerrada porque empecé con lo de La Voz, salgo solo a eso cuando tengo qué, y regreso a mi casa. La verdad es que al principio estaba como muy temerosa, pero mi experiencia es que allá afuera, los que también tienen que salir a trabajar, también se están cuidando.

"En el set definitivamente la sana distancia y todas las medidas necesarias las estamos aplicando, entonces estoy contenta porque de alguna manera nos vamos integrando a la nueva normalidad, hay esperanza de que esto pasará pronto", platicó la artista vía telefónica.

LAMENTA NO APAPACHAR

Añadió que si hay algo que aún le cuesta trabajo es acostumbrarse a no poder saludar y apapachar a sus compañeros de La Voz.

"Siento raro no poder saludar a la gente efusivamente, pues yo siempre he sido muy apapachadora, y no pudo hacerlo con esta situación, es lo único que lamento".