Disfruta del doblaje

Ciudad de México.

Para Eleazar Gómez, la saga de "Cómo entrenar a tu dragón" no sólo significo un trabajo más, también fue la primera oportunidad de probarse como actor de doblaje.

El joven de 32 años ha vivido los últimos 9 años de la mano de Hipo Horrendo Abadejo III, su personaje en la historia animada y ahora que llega la tercera y última parte a la cartelera nacional dice sentir nostalgia pero estar preparado para seguir un camino en el doblaje animado.

"Hipo ha sido mi primera y hasta ahora única oportunidad de doblar una película, algo que desde años antes me había llamado la atención hacer pero que no sabía si podría, por eso creo que ser parte de esta trilogía me hace sentir feliz y satisfecho, pues al final, el que me llamaran para esta última película es muestra de que a la gente y a la compañía les gustó mi trabajo", dijo el actor en entrevista.

Aunque la vida de Eleazar no se parece en nada a la de su alter ego en la gran pantalla, el actor explicó que sí existe algo que los une a ambos: el amor por los animales y en especial por sus mascotas.

"Hipo tiene un gran amor por Chimuelo y yo soy un gran amante de los animales, siempre me ha interesado su protección, tengo mascotas y soy como Hipo en eso, son parte de mi familia y las películas han incrementado mi gusto por cuidar a los animales y protegerlos", señaló.