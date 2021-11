Diría AMLO a Biden sobre reforma: no quieren dejar de robar

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si su homólogo estadounidense, Joe Biden, le pregunta sobre la reforma eléctrica que impulsa su Gobierno durante la reunión que sostendrán el 18 de noviembre en Washington, él le explicaría en qué consiste y le díría: 'es que no quieren dejar de robar'.

"Entonces no me va a costar ningún trabajo decirle al Presidente Biden, si me pregunta, que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos, nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerle recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía, cosa que le agradezco mucho".