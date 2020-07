Diputados exigen a AMLO que pida detener tráfico de armas

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) y el vicepresidente de la cámara baja, el panista Marco A. Adame, le hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en el marco de su visita la próxima semana a Washington, para entrevistarse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, establezcan como agenda bilateral y de altísima prioridad el detener el tráfico de armas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, al participar en una reunión virtual organizada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), Marco A. Adame, dijo que cada hora ingresan a México un promedio de 22 armas; es decir, 567 cada día y que van desde armas ligeras hasta fusiles Barrett, AR-15 y AK-47.

"Es una ocasión muy importante para incluir esta asignatura pendiente y para tomar decisiones al respecto porque mientras no actuemos con eficacia para detener el tráfico de armas el país va a estar en riesgo porque las armas vienen de allá, todos los análisis y estadísticas dicen que en un altísimo porcentaje, las armas de la delincuencia tienen su origen en los Estados Unidos, ahí está el desafío", dijo Adame.

El ex gobernador de Morelos dijo que el Tratado de Libre Comercio T-MEC con Estados Unidos y Canadá está en riesgo si no se frena el tráfico ilegal de armas sobre todo de la Unión Americana a nuestro país.

"Por supuesto que sí (está en riesgo el TLC) porque el nuevo tratado nos invita a todos, no solo a celebrarlo, sino a pensar que para que sea una verdadera oportunidad para México tiene que hacerse cargo en la agenda trilateral, también de los temas pensando no solo en comercio, porque se requiere un clima de estabilidad y de paz para que las inversiones tengan confianza porque si no, no van a llegar", dijo Adame.

Por su parte, el diputado de Morena Muñoz Ledo dijo que México tiene un problema gravísimo con Estados Unidos que es la cantidad de armas que pasan por la frontera y que se debe parar de algún modo porque transitan por todos los medios ilegales y eso es parte de la inseguridad que se vive en México, por lo que pidió al titular del Ejecutivo tratar este tema con Donald Trump.

"Nosotros tenemos un problema con EU sumamente grave, a ver si lo toca el Presidente, la exportación de armas, la cantidad de armas que pasan en la frontera es enorme y tiene que pararse de algún modo, pasa y transitan por todos los medios ilegales y es gravísimo porque parte de la inseguridad que se vive en México es por ello.

"¿A dónde van esas armas? al crimen organizado, a la policía mexicana también al Ejército, México es un país súper armado, nosotros vivimos sin que sea una norma como en EU, como la Ley del Rifle, yo espero que el Presidente de la República plantee estas cuestiones", consideró Muñoz Ledo al participar en el conversatorio virtual "Derechos humanos, migración y relación bilateral en tiempos de #Covid-19".