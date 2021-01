Diputados del PRI reclaman candidaturas y Moreno Cárdenas les pide unidad ante alianza con PAN y PRD

"He registrado lo que he platicado con nuestro coordinador (René Juárez Cisneros) y me ha presentado las propuestas de nuestras diputadas y diputados, de que reconozcamos su trayectoria, que haya espacio político en los cargos de elección popular que habrán de disputarse en 2021, y en los cargos de dirigencia", expuso el presidente del PRI.

'Sin embargo, les advirtió al inaugurar la sesión plenaria de la fracción parlamentaria priista: "Hay que participar en los cargos de elección con ánimo, con pasión, pero una vez que el partido toma decisiones, todos tenemos que formarnos en la fila de la disciplina, en la fila de la lealtad, en la fila del compromiso".

El exgobernador de Campeche les dijo que la coalición Va por México "representa más de la mitad del pueblo de México y tenemos que convocar a nuestras militancias a que caminemos juntos, a que seamos generosos con el partido.

"Por ello, tenemos que construir no sólo la unidad, tenemos que participar en unidad y tenemos que hacer campaña política todos. La responsabilidad de la elección es de todos", subrayó.

Luego justificó la alianza con el PAN y el PRD. "Tenemos claro que fueron nuestros adversarios en el pasado, pero que hoy tenemos un objetivo común, que es defender y salvar a México de esta tragedia y de esta desgracia que es Morena".

El dirigente priista les informó a los diputados priistas que hasta el momento ya acordaron ir juntos en 220 de los 300 distritos electorales que estarán en juego en los comicios de junio próximo.

De esos 220, detalló, el PRI encabezará 78. De los 80 en los que no se ha alcanzado acuerdo con el PAN y el PRD, adelantó que en 27 de ellos se enfrentarán a la coalición que encabeza Morena y en los otros 57 sólo al partido que organizó el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

También les informó que Va por México contenderá en 11 de las 15 gubernaturas que estarán en juego, que en dos sólo van con el PRD poniendo ellos los candidatos, y que en los estados de Querétaro y Chihuahua van solos.